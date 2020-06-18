Популярный у Приморцев бензин побил исторический максимум в цене на бирже

Самый популярный вид топлива у приморцев Аи-95, по итогам торгов 17 июня, которые прошли на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стала стоить больше на 0,87 процентов. Сейчас за тонну этот вид стоит 56,751 тысяч рублей за тонну. По словам руководителя Независимого топливного союза Павла Баженова, цены могут вырасти и в рознице. Поэтому удивляться не стоит.