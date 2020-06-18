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Posted 18 июня 2020, 00:48

Published 18 июня 2020, 00:48

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Заправка

Популярный у Приморцев бензин побил исторический максимум в цене на бирже

18 июня 2020, 00:48
Фото: Медиахолдинг1Mi. Заправка
За первые 18 дней июня стоимость тонны Аи-95 подскочила более чем на 9 процентов и на сегодняшний день составила 56,7 тысяч рублей. Как рассказали эксперты, совсем скоро стоит ожидать, что розничная цена на топливо также поползет вверх.

Самый популярный вид топлива у приморцев Аи-95, по итогам торгов 17 июня, которые прошли на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стала стоить больше на 0,87 процентов. Сейчас за тонну этот вид стоит 56,751 тысяч рублей за тонну. По словам руководителя Независимого топливного союза Павла Баженова, цены могут вырасти и в рознице. Поэтому удивляться не стоит.

Тонна Аи-92 также выросла, но на 0,59 процентов и сейчас составляет 49,679 тысяч рублей. Но с июня бензин практически не подорожал. Сейчас цена Аи-92 и Аи-95 отличается на 7 тысяч рублей за тонну.

Как заявил Баженов, такая ситуация побила недавний абсолютный максимум. И нестабильность начала проявляться еще в конце весны.

«Мелкооптовые цены растут каждую неделю. Глобальная причина — демпфирующий механизм, причины, непосредственно повлиявшие на рост цен, — снижение биржевых нормативов и ограничение импорта. Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин», - подчеркнул он.

Отметим, что пока на заправках Приморского края не заметно повышение стоимости на бензин Аи-95. Но как только это произойдет, автомобилисты поднимут шум в социальных сетях.

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