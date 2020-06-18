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Posted 18 июня 2020, 06:52

Published 18 июня 2020, 06:52

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Повозят по региону: дальневосточный туризм получит федеральную субсидию

Повозят по региону: дальневосточный туризм получит федеральную субсидию

18 июня 2020, 06:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Туризм
Туристические операторы Дальнего Востока получат федеральную субсидию. Речь идет о компаниях, которые занимаются внутренним туризмом — ранее её получали лишь те фирмы, которые занимались турами для крупных групп.

Такое решение озвучили в рамках шестого Тихоокеанского туристического форума, сообщает краевое Правительство.

Ранее субсидию могли получить только фирмы, работающие с крупными туристическими группами на территории Приморья, Камчатки и Бурятии. Сейчас такую меру поддержки планируют распространить на все компании, занятые во внутреннем туризме.

Как подчеркнул глава приморского агентства по туризму Владимир Щур, изменения позволят воспользоваться субсидией и базам отдыха. Это, в свою очередь, позволит также снизить цены на туристические путевки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о рейтинге популярности эко-туризма среди российских регионов. Согласно ему, приморские горы и острова хочет посетить не так много россиян — чуть больше 1% от всех респондентов. Самыми востребованными же стали Крым, Карелия и Байкал.

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#Новости#Экономика#Дальний Восток#Туризм
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