Повозят по региону: дальневосточный туризм получит федеральную субсидию

Ранее «Восток-Медиа» писало о рейтинге популярности эко-туризма среди российских регионов. Согласно ему, приморские горы и острова хочет посетить не так много россиян — чуть больше 1% от всех респондентов. Самыми востребованными же стали Крым, Карелия и Байкал.