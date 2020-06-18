Повозят по региону: дальневосточный туризм получит федеральную субсидию

Posted 18 июня 2020, 06:52
Published 18 июня 2020, 06:52
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Такое решение озвучили в рамках шестого Тихоокеанского туристического форума, сообщает краевое Правительство.
Ранее субсидию могли получить только фирмы, работающие с крупными туристическими группами на территории Приморья, Камчатки и Бурятии. Сейчас такую меру поддержки планируют распространить на все компании, занятые во внутреннем туризме.
Как подчеркнул глава приморского агентства по туризму Владимир Щур, изменения позволят воспользоваться субсидией и базам отдыха. Это, в свою очередь, позволит также снизить цены на туристические путевки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о рейтинге популярности эко-туризма среди российских регионов. Согласно ему, приморские горы и острова хочет посетить не так много россиян — чуть больше 1% от всех респондентов. Самыми востребованными же стали Крым, Карелия и Байкал.