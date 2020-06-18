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Posted 18 июня 2020, 04:12

Published 18 июня 2020, 04:12

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

Везде дешевеет: поменялась ли цена на ОСАГО в Приморье

Везде дешевеет: поменялась ли цена на ОСАГО в Приморье

18 июня 2020, 04:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
ОСАГО
Более чем в половине российских регионов цена ОСАГО существенно снизилась по сравнению с показателями января. Так, президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс отметил, что в 46 регионах их 85 наблюдается падение цен.

При этом в 68% регионов средняя выплата страховки выросла на 4%.

В Приморском крае стоимость ОСАГО осталась неизменной, несмотря на то, что в регионе проживает большое количество автомобилистов — около 1,1% от всех автовладельцев страны. По данным на начало января текущего года полис обязательной «автогражданки» в крае вырос в цене на 2,8%. За год он подорожал в среднем с 4840 до 4977 рублей — и примерно такая же стоимость фиксируется и по данным на середину июля текущего года.

При этом в большинстве крупных городов и регионов цены на «автогражданку» снизились. Среди них — Санкт-Петербург, Свердловская область, Башкортостан, Татарстан. Средняя премия незначительно увеличилась только в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае.

«Динамика средней премии в крупных субъектах демонстрирует, что ожидаемое повышение произошло в основном из-за рисков убытков и опасности мошенничества в этой сфере. Резкий рост валют приводит к подорожанию стоимости ремонта для автомобилей. Исправить ситуацию должны поправки, которые вступят в силу 24 августа. Благодаря им страховщики смогут назначать тарифы, исходя из характеристик каждого водителя. Это позволит аккуратным владельцам авто приобретать страховку по более низкой цене. Это должно в корне поменять нынешнее положение — и средняя премия будет зависеть не от места жительства водителя, а от его ответственности и добросовестности на дороге», — подчеркнул Игорь Юргенс.

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#Новости#Экономика#Россия#Страхование#ОСАГО
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