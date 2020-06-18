Везде дешевеет: поменялась ли цена на ОСАГО в Приморье

В Приморском крае стоимость ОСАГО осталась неизменной, несмотря на то, что в регионе проживает большое количество автомобилистов — около 1,1% от всех автовладельцев страны. По данным на начало января текущего года полис обязательной «автогражданки» в крае вырос в цене на 2,8%. За год он подорожал в среднем с 4840 до 4977 рублей — и примерно такая же стоимость фиксируется и по данным на середину июля текущего года.