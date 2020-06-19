«Поражение или нет?»: что даст разблокировка Telegam

«Телеграмм де-факто представляет собой сложившуюся экосистему: это, в том числе, крупная рекламная площадка со сложившейся аудиторией и экономикой. Решение вернуть ее в правовое поле давно назрело. Это и потенциальные налоговые поступления, и правовая возможность влиять на контент. Кроме того, за последние 2 года Роскомнадзором созданы другие эффективные механизмы обеспечения соблюдения законодательства», - говорит Михаил Дёмин.