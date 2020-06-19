«Поражение или нет?»: что даст разблокировка Telegam

Posted 19 июня 2020, 11:45
Published 19 июня 2020, 11:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Из-за отказа руководства мессенджера предоставить данные переписок пользователей, в 2018 году доступ в телеграмм ограничили.
В июне 2020 года, Павел Дуров обратился к российским властям с призывом прекратить блокировку, чтобы россияне могли «комфортно использовать сервис». Свой призыв основатель компании аргументировал тем, что возможности мессенджера в области борьбы с «экстремистской пропаганды» значительно улучшились
«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», - сказано на сайте Роспотребнадзора.
Телеграмм вновь будет «законно» работать в России. Новость позитивно восприняли пользователи и специалисты медиа-сферы. В медиа-коммуникационном союзе России, считают, что решение пойдёт на пользу всем
«Телеграмм де-факто представляет собой сложившуюся экосистему: это, в том числе, крупная рекламная площадка со сложившейся аудиторией и экономикой. Решение вернуть ее в правовое поле давно назрело. Это и потенциальные налоговые поступления, и правовая возможность влиять на контент. Кроме того, за последние 2 года Роскомнадзором созданы другие эффективные механизмы обеспечения соблюдения законодательства», - говорит Михаил Дёмин.
После обращения Дурова, 15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Авторы документа указывали на необходимость разблокировки, так как российские чиновники и парламентарии используют телеграмм официально во время эпидемии COVID-19 «как один из своих основных информационных ресурсов».