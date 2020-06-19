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Posted 19 июня 2020, 11:45

Published 19 июня 2020, 11:45

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Поражение или нет?»: что даст разблокировка Telegam

«Поражение или нет?»: что даст разблокировка Telegam

19 июня 2020, 11:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Интернет
Роскомнадзор и Генпрокуратура России, спустя 2 года, снимают блокировку Telegram. Такое решение давно назрело и будет полезным пользователям и власти, -считает Михаил Демин, президент медиа-коммуникационного союза.

Из-за отказа руководства мессенджера предоставить данные переписок пользователей, в 2018 году доступ в телеграмм ограничили.

В июне 2020 года, Павел Дуров обратился к российским властям с призывом прекратить блокировку, чтобы россияне могли «комфортно использовать сервис». Свой призыв основатель компании аргументировал тем, что возможности мессенджера в области борьбы с «экстремистской пропаганды» значительно улучшились

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», - сказано на сайте Роспотребнадзора.

Телеграмм вновь будет «законно» работать в России. Новость позитивно восприняли пользователи и специалисты медиа-сферы. В медиа-коммуникационном союзе России, считают, что решение пойдёт на пользу всем

«Телеграмм де-факто представляет собой сложившуюся экосистему: это, в том числе, крупная рекламная площадка со сложившейся аудиторией и экономикой. Решение вернуть ее в правовое поле давно назрело. Это и потенциальные налоговые поступления, и правовая возможность влиять на контент. Кроме того, за последние 2 года Роскомнадзором созданы другие эффективные механизмы обеспечения соблюдения законодательства», - говорит Михаил Дёмин.

После обращения Дурова, 15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Авторы документа указывали на необходимость разблокировки, так как российские чиновники и парламентарии используют телеграмм официально во время эпидемии COVID-19 «как один из своих основных информационных ресурсов».

#Новости#Интернет#Соцсети#Власть#Роскомнадзор
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