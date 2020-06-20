Кавказцам отказать: руководство «Европлана» ввело ограничения по лизингу

Posted 20 июня 2020, 11:30
Published 20 июня 2020, 11:30
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
«Новые известия» пишут, что не конкретизируются территории запрета, поскольку в России субъекта Северный Кавказ в России нет, вместо него есть Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Адыгея. Стоит отметить, что территории Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовская область, условно принимаемые за Северный Кавказ.
Решение «Европлана» является странным: руководители предприятия, входящего в промышленно-финансовую группу «Сафмар», — этнические ингуши, вероятно, осведомленные о том, что для значительного количества мужчин Северного Кавказа автомобиль премиум класса — вопрос престижа.
Заявление «Европлана» уже спровоцировало негативный резонанс из-за дискриминации. Это может повлечь внушительное число конфликтов с компанией. Вместе с тем, автоэксперты встали на сторону «Европлана» из-за повышенной аварийности на дорогах Северо-Кавказском федеральном округе. Еще одной причиной является внушительная статистика хищения автомобилей премиум класса в обозначенных регионах.
Отмечается, что сейчас компания преследует только свои интересы, что демонстрирует отношение к действующей в России правоохранительной и судебной системе, не способных на сто процентов отстоять интересы собственников на имеющих значение территориях.
«Европлан» входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар». Ранее владел компанией «Европлан» Микаил Шишханов.