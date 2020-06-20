Кавказцам отказать: руководство «Европлана» ввело ограничения по лизингу

Лизинговая компания «Европлан», специализирующаяся на сдаче в аренду автомобилей премиум-класса, не разрешила использовать свои машины в Северо-Кавказском регионе. Фирма также не выдаст авто всем прописанным в этом регионе. Свое решение компания не объясняет.

«Новые известия» пишут, что не конкретизируются территории запрета, поскольку в России субъекта Северный Кавказ в России нет, вместо него есть Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Адыгея. Стоит отметить, что территории Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовская область, условно принимаемые за Северный Кавказ. Решение «Европлана» является странным: руководители предприятия, входящего в промышленно-финансовую группу «Сафмар», — этнические ингуши, вероятно, осведомленные о том, что для значительного количества мужчин Северного Кавказа автомобиль премиум класса — вопрос престижа. Заявление «Европлана» уже спровоцировало негативный резонанс из-за дискриминации. Это может повлечь внушительное число конфликтов с компанией. Вместе с тем, автоэксперты встали на сторону «Европлана» из-за повышенной аварийности на дорогах Северо-Кавказском федеральном округе. Еще одной причиной является внушительная статистика хищения автомобилей премиум класса в обозначенных регионах. Отмечается, что сейчас компания преследует только свои интересы, что демонстрирует отношение к действующей в России правоохранительной и судебной системе, не способных на сто процентов отстоять интересы собственников на имеющих значение территориях. «Европлан» входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар». Ранее владел компанией «Европлан» Микаил Шишханов.