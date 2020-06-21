Тенденция на снижение: новые данные по COVID-19 озвучили в Приморье

Posted 21 июня 2020, 02:36
Published 21 июня 2020, 02:36
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Кроме того, за этот же период 63 человека сумели победить болезнь и были выписаны.
Всего с начала пандемии в Приморье COVID-19 заболели 3 553 человека.
Как отметили в правительстве региона, в настоящее время в крае сохраняется тенденция на снижение заболеваемости. Тем не менее, новые данные уже внушают осторожный оптимизм. Кроме того, за минувшие сутки летальных случаев по причине заболевания коронавирусом в Приморье не произошло.
«Несмотря на все еще высокие показатели, второй день подряд наблюдается снижение количества новых заболевших», – отметили в оперативном штабе.
Чтобы сохранить положительную тенденцию, губернатор Приморского края Олег Кожемяко поставил задачу усилить работу административных комиссий на территории региона.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье с 22 по 29 июня пройдёт бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Такие тесты позволят узнать, болел ли человек COVID-19 бессимптомно, или у него такого заболевания не было. Для прохождения тестирования нужно заполнить анкету на сайте www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru.