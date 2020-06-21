Тенденция на снижение: новые данные по COVID-19 озвучили в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье с 22 по 29 июня пройдёт бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Такие тесты позволят узнать, болел ли человек COVID-19 бессимптомно, или у него такого заболевания не было. Для прохождения тестирования нужно заполнить анкету на сайте www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru.