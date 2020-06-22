Петербург обошел Москву по суточной смертности от COVID-19

Posted 22 июня 2020, 12:51
Published 22 июня 2020, 12:51
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Телеграм-канал Мейстер пишет, что в Северной столице от болезни умерло двадцать девять человек, а в федеральном центре – двадцать.
В общем по России эпидобстановка постепенно выравнивается, семь тысяч шестьсот инфицированных, из которых в Москве примерно тысяча, — наименьший показатель с тридцатого апреля. Подобная статистика примечательна тем, что двадцать третьего июня исполнится две недели и с отмены пропускного режима в Москве. Вместе с тем, две недели – максимальный инкубационный период, соответственно, в этой статистике отражены и заразившиеся в первые дни после снятия ограничений.
Отмечается, что резкого скачка не произошло, наоборот, темпы прироста инфицированных снижаются.