Петербург обошел Москву по суточной смертности от COVID-19

В общем по России эпидобстановка постепенно выравнивается, семь тысяч шестьсот инфицированных, из которых в Москве примерно тысяча, — наименьший показатель с тридцатого апреля. Подобная статистика примечательна тем, что двадцать третьего июня исполнится две недели и с отмены пропускного режима в Москве. Вместе с тем, две недели – максимальный инкубационный период, соответственно, в этой статистике отражены и заразившиеся в первые дни после снятия ограничений.