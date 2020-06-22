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Posted 22 июня 2020, 12:51

Published 22 июня 2020, 12:51

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Петербург обошел Москву по суточной смертности от COVID-19

Петербург обошел Москву по суточной смертности от COVID-19

22 июня 2020, 12:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Санкт-Петербург обогнал Москву по смертности от коронавируса в течение двадцати четырех часов.

Телеграм-канал Мейстер пишет, что в Северной столице от болезни умерло двадцать девять человек, а в федеральном центре – двадцать.

В общем по России эпидобстановка постепенно выравнивается, семь тысяч шестьсот инфицированных, из которых в Москве примерно тысяча, — наименьший показатель с тридцатого апреля. Подобная статистика примечательна тем, что двадцать третьего июня исполнится две недели и с отмены пропускного режима в Москве. Вместе с тем, две недели – максимальный инкубационный период, соответственно, в этой статистике отражены и заразившиеся в первые дни после снятия ограничений.

Отмечается, что резкого скачка не произошло, наоборот, темпы прироста инфицированных снижаются.

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