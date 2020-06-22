Прокуратура требует для режиссера Кирилла Серебренникова шесть лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского гособвинитель требует пять лет лишения свободы, для экс-директора департамента господдержки искусства Минкультуры Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина – по четыре года. Об этом пишут «Новые известия».