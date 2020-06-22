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Posted 22 июня 2020, 13:02

Published 22 июня 2020, 13:02

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Прокуратура требует для режиссера Кирилла Серебренникова шесть лет колонии

22 июня 2020, 13:02
Прокурор Михаил Резниченко, который ведет дело «Седьмой студии», потребовал, чтобы суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам колонии и оштрафовал на 800 тысяч рублей.

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского гособвинитель требует пять лет лишения свободы, для экс-директора департамента господдержки искусства Минкультуры Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина – по четыре года. Об этом пишут «Новые известия».

На суде Резниченко сказал, что имеются все доказательства вины подсудимых, в частности, поддельные договоры с обнальными конторами и третьей экспертизой по делу, установившей ущерб в размере 128,9 миллионов рублей.

По словам Серебренникова, он не занимался финансовыми вопросами «Седьмой студии».

Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум являются фигурантами уголовного дела по факту хищения в 2011-2014 годах части средств из 214 миллионов рублей, которые Минкульт выделил на развитие «Платформы».

Пока тянется этот судебный процесс, театральные деятели публикуют открытые письма в защиту Кирилла Серебренникова.

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