Прокуратура требует для режиссера Кирилла Серебренникова шесть лет колонии

Posted 22 июня 2020, 13:02
Published 22 июня 2020, 13:02
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского гособвинитель требует пять лет лишения свободы, для экс-директора департамента господдержки искусства Минкультуры Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина – по четыре года. Об этом пишут «Новые известия».
На суде Резниченко сказал, что имеются все доказательства вины подсудимых, в частности, поддельные договоры с обнальными конторами и третьей экспертизой по делу, установившей ущерб в размере 128,9 миллионов рублей.
По словам Серебренникова, он не занимался финансовыми вопросами «Седьмой студии».
Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум являются фигурантами уголовного дела по факту хищения в 2011-2014 годах части средств из 214 миллионов рублей, которые Минкульт выделил на развитие «Платформы».
Пока тянется этот судебный процесс, театральные деятели публикуют открытые письма в защиту Кирилла Серебренникова.