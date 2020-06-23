Борис Кубай рассказал про принципиальные отличия лета-2020 от прошлогоднего

«Порции субтропического и тропического воздуха появились в крае почти на месяц раньше, чем обычно бывает летом. В первой половине июня температура воздуха была выше нормы на 2,5 градуса, в отдельные месяцы достигая 10 градусов разницы с привычными температурными отметками», — подчеркнул Борис Кубай.