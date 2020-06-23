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Posted 23 июня 2020, 05:18

Published 23 июня 2020, 05:18

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Борис Кубай рассказал про принципиальные отличия лета-2020 от прошлогоднего

23 июня 2020, 05:18
Сюжет
Погода
Лето в 2020 году будет принципиально отличаться от прошлогоднего в плане погоды. Как рассказал руководитель Примгидромета Борис Кубай, в сравнительной характеристике двух сезонов будут как отличия, так и нечто общее.

Синоптик объяснил, что в прошлом году высокие температуры, зарождающиеся в Китае, оставались в большей части на западе страны. Теперь же они передислоцировались ближе к восточной, пограничной с Приморьем, части.

«Порции субтропического и тропического воздуха появились в крае почти на месяц раньше, чем обычно бывает летом. В первой половине июня температура воздуха была выше нормы на 2,5 градуса, в отдельные месяцы достигая 10 градусов разницы с привычными температурными отметками», — подчеркнул Борис Кубай.

При этом, жара в крае сменяется ливнями и грозами, что создает слишком высокий уровень воды в реках региона, провоцируя паводки и затопления.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Борис Кубай особенно опасным в плане наводнений назвал реку Малиновку — уровень воды в ней может достигнуть критических значений при прохождении циклона.

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#Новости#Общество#Погода
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