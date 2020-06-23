Достигли согласия: поправки Конституции выстроили баланс политических сил в Приморье

«Коммунисты всегда устраивают расторговку по-максимуму и сейчас это важно Зюганову как никогда. Именно поэтому они замахнулись не только на федеральную повестку, но и локально пытаются влиять на повестку. Например, в Иркутской области вновь активизировался бывший губернатор Левченко, который заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах. В Приморье же подобные договорённости, ввиду адекватности руководства местных отделений, остануться на уровне кулуаров. Поэтому вряд ли стоит ожидать волны протеста или провокационных заявлений в период подготовки к голосованию за поправки в Конституцию РФ», — отметил эксперт.