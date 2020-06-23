Достигли согласия: поправки Конституции выстроили баланс политических сил в Приморье

Posted 23 июня 2020, 06:30
Published 23 июня 2020, 06:30
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
По мнению политологов, такое согласие достигнуто тем, что в итоговый пакет вошли предложения всех политических сил.
Каждая из поправок Конституции затрагивает важные принципы не только для всего государства, но и для каждого человека, оценивает предложенный пакет корректировок политолог Олег Матвейчев. Главная их задача — закрепить все те достижения, которые появились за последнее время.
«Поправки позволяют защитить те позитивные изменения, которые происходят последние годы в обществе от возможных посягательств. Как бы не менялся строй, и кто бы не пришел в дальнейшем к власти, предположить, что кто-то согласиться проголосовать за то, чтобы лишиться части страны, чтобы чиновники имели двойное гражданство невероятно сложно», — говорит Олег Матвейчев.
В том, что вокруг голосования по поправкам сформирован своеобразный политический консенсус, согласен и политолог Сергей Гребенюк. По мнению эксперта, изменение конституции изначально позиционировалось как некий надпартийный проект, а к разработке итогового пакета поправок администраторами политический процессов удалось привлечь практически все основные российские партии.
«В ходе работы над поправками, вероятно, вполне сознательно привлекалась не только «Единая Россия», но и другие политические партии. Причём большинство их предложений в итоге в том или ином виде были учтены в поправках. Например, от «Российской партии пенсионеров» были внесены поправки по индексациям пенсии, по воспитанию уважительного отношения к старшему поколению, ЛДПР делал ставку на защиту экологии и суверенитет», - отметил Сергей Гребенюк.
В целом, в Приморье практически все политические силы публично выступают за необходимость голосования по поправкам. Это позволяет продемонстрировать избирателю массовую поддержу поправок по всем фронтам.
Анализ информационного пространства Приморского края позволяет выделить те моменты, на которые представители различных партий сделали акценты. Так, лидер приморского ЛДПР Андрей Андрейченко, говоря о правильности заданных трендов и важности соблюдения экологических требований, подчеркивает, что, в конечном счете, корректировки основного закона станут проверкой эффективности работы власти и общественников на местах. Лидер приморского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлия Толмачева отметила важность корректировки статьи 75, где как раз идет речь о важности пенсионного обеспечения.
«Для нас важно, что там предусматривается возможность формирование оптимального содержания статьи. А это значит, что Партия имеет полное право добиваться значительного улучшения действующего пенсионного законодательства! А самое оптимальное — это разработка социального кодекса (или Пенсионного кодекса), в котором все будет учтено, и в котором не будет дублирований и противоречий. То есть, того, что есть сейчас во множестве нормативных документов утвержденными различными ведомствами», — отметила Юлия Толмачева.
Приморские эсеры тоже выдержали тенденцию к объединению, обозначив приоритеты для своей партии. Выбор не оригинален, но важен: индексация пенсий. Единственная партия, которая пока старается выдержать отличную от коллег линию — КПРФ. Пока последователи марксистко-ленинской идеологии, выдерживая партийную дисциплину, голосовать «за» не готовы. Однако еще зимой 2020 года один из руководителей приморского КПРФ говорил о том, что Основной закон страны устарел и требует модернизации. Как отмечают эксперты, та позиция, которую сейчас заняли коммунисты, это стремление набрать определенные очки перед следующим избирательным циклом.
«Давайте посмотрим на ту риторику, которую сейчас применяет КПРФ, которая на федеральном уровне становится выразителем совершенно чуждых ей ранее идей. Фактически, партия ставит под сомнение необходимость блока социальных гарантий населению, которые вводят в Конституцию. Вообще, я бы сказал, что извечная стратегема „Баба Яга против“ в нынешних условиях не работает», — отмечает политолог Андрей Кудисов.
Между тем, именно эти поправки рассчитаны на поколение старше 55 лет. А это та категория, которая является ядерным электоратом КПРФ. То есть, партия в данном контексте должна выступать за отстаивание прав жителей страны этой возрастной группы. Однако соблюдение внутрипартийных договоренностей может стоит КПРФ поддержки избирателей.
«Коммунисты всегда устраивают расторговку по-максимуму и сейчас это важно Зюганову как никогда. Именно поэтому они замахнулись не только на федеральную повестку, но и локально пытаются влиять на повестку. Например, в Иркутской области вновь активизировался бывший губернатор Левченко, который заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах. В Приморье же подобные договорённости, ввиду адекватности руководства местных отделений, остануться на уровне кулуаров. Поэтому вряд ли стоит ожидать волны протеста или провокационных заявлений в период подготовки к голосованию за поправки в Конституцию РФ», — отметил эксперт.
Напомним, что президент Владимир Путин объявил 1 июля — день голосования по поправкам в Конституцию — нерабочим. Всего к корректировке предлагаются более 30 статей в Основной закон государства.