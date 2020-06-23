Кому обновлённая Конституция запретит иметь иностранное гражданство

Posted 23 июня 2020, 05:37
Published 23 июня 2020, 05:37
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Поправка, предусматривающая наличие единственного, российского подданства, касается непосредственно президента страны, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, сенаторов, депутатов Госдумы, прокуроров, судей, руководителей федеральных государственных органов. Для президента России вводится также ценз оседлости: лицо, желающее занимать эту должность, должно постоянно проживать в РФ не менее 25 предшествующих лет.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что ещё в январе 2019 года депутаты Государственной думы приняли законопроект, дающий право Генеральной прокуратуре и Банку России проверять иностранные счета чиновников. Проверки должны проходить в рамках соблюдения законодательства о противодействии коррупции. О необходимости принятия закона о контроле иностранных счетов чиновников неоднократно говорил президент России Владимир Путин.