Кому обновлённая Конституция запретит иметь иностранное гражданство

Среди поправок в основной закон России, вынесенных на всенародное голосование, есть уточнение, затронувшее сразу несколько статей Конституции. Это ограничение, которое запрещает лицам, наделённым верховной властью, а также судьям и омбудсмену иметь иностранное гражданство и счета в зарубежных банках.

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