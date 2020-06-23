Лопнула лодка: спасатели сняли с буя приморского рыбака

Сотрудники поисково-спасательного подразделения из посёлка Рудная Пристань Находкинского отряда ДВРПСО МЧС прибыли на место довольно оперативно. Рыбак в это время находился на рыболовном буе, куда доплыл из соображений безопасности. Мужчину доставили на берег и оказали первую помощь.