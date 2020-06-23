Лопнула лодка: спасатели сняли с буя приморского рыбака

Posted 23 июня 2020, 01:15
Published 23 июня 2020, 01:15
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Сотрудники поисково-спасательного подразделения из посёлка Рудная Пристань Находкинского отряда ДВРПСО МЧС прибыли на место довольно оперативно. Рыбак в это время находился на рыболовном буе, куда доплыл из соображений безопасности. Мужчину доставили на берег и оказали первую помощь.
Спасатели отмечают, что состояние приморца было удовлетворительным — мужчину передали сотрудникам «скорой помощи».
Всего в спасательной операции приняли участие 5 человек и 2 единицы техники, из них от МЧС России 2 человека и плавсредство.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сотрудники Росгвардии спасли группу рыбаков возле острова Русский — их лодка перевернулась недалеко от берега.