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Posted 23 июня 2020, 01:15

Published 23 июня 2020, 01:15

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Лопнула лодка: спасатели сняли с буя приморского рыбака

23 июня 2020, 01:15
Сюжет
Происшествие
В бухте Рудная Дальнегорского городского округа спасатели вытащили из воды рыбака. Как сообщили в МЧС, мужчина вышел рыбачить в море, и его надувная лодка лопнула по шву.

Сотрудники поисково-спасательного подразделения из посёлка Рудная Пристань Находкинского отряда ДВРПСО МЧС прибыли на место довольно оперативно. Рыбак в это время находился на рыболовном буе, куда доплыл из соображений безопасности. Мужчину доставили на берег и оказали первую помощь.

Спасатели отмечают, что состояние приморца было удовлетворительным — мужчину передали сотрудникам «скорой помощи».

Всего в спасательной операции приняли участие 5 человек и 2 единицы техники, из них от МЧС России 2 человека и плавсредство.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сотрудники Росгвардии спасли группу рыбаков возле острова Русский — их лодка перевернулась недалеко от берега.

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#Новости#Спасатели#Происшествие
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