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Posted 23 июня 2020, 09:30

Published 23 июня 2020, 09:30

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Лучших экономических журналистов России определит Торгово-промышленная палата

Лучших экономических журналистов России определит Торгово-промышленная палата

23 июня 2020, 09:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Конкурс
Финал конкурса «Экономическое возрождение России» в 2020 году впервые пройдет в онлайн-режиме. Победителей назовут представители Торгово-промышленной палаты и Союза журналистов России.

В 2020 году на конкурс подали работы 390 заявок. О работе Торгово-промышленной палаты и экономическом возрождении страны писали журналисты из 70 регионов. Как отметил председатель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, у жюри конкурса работы было много. Тем более, что многие вопросы журналистам знакомы на личном примере, ведь СМИ — это тоже бизнес.

«Что такое для бизнеса средства массовой информации? Это дополнительный игрок в команде. Потому что мы, когда какие-то вещи отстаиваем, когда мы пытаемся доказать и органам власти, и иногда обществу, что нужно именно так действовать, именно так поступать, то у нас, конечно, опора всегда на средства массовой информации», — говорит Сергей Катырин.

Перед началом торжественной церемонии пройдет мастер-класс для журналистов, пишущих на экономическую тематику. Сотрудники СМИ из 70 регионов смогут пообщаться с с преподавателями факультета журналистики из МГУ, с деканом. Все поступившие вопросы в дальнейшем, в том или иной форме будут переданы в органы государственной власти.

«Все чтобы мы не дискутировали здесь, тогда будет оставаться внутри у нас, об этом никто не узнает. Для чего тогда все это дискутировать? НАм же нужно все это донести до органов государственной власти, для законодательной, исполнительной власти», — отметил Сергей Катырин.

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