Лучших экономических журналистов России определит Торгово-промышленная палата

«Что такое для бизнеса средства массовой информации? Это дополнительный игрок в команде. Потому что мы, когда какие-то вещи отстаиваем, когда мы пытаемся доказать и органам власти, и иногда обществу, что нужно именно так действовать, именно так поступать, то у нас, конечно, опора всегда на средства массовой информации», — говорит Сергей Катырин.