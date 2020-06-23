«Новая жизнь»: любимое место отдыха владивостокцев ждёт большое преображение

«Парк Лазо десятилетиями был излюбленным местом отдыха. Безусловно, он нуждается в ремонте. Первоочередные мероприятия будут проведены в этом году. Уже выделены средства на ремонт пешеходной зоны, ведущей к парку. Работы по восстановлению парка будут продолжены в следующем году», — прокомментировал ход работ мэр Владивостока, Олег Гуменюк, во время объезда строительных объектов.