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Posted 23 июня 2020, 13:25

Published 23 июня 2020, 13:25

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Новая жизнь»: любимое место отдыха владивостокцев ждёт большое преображение

«Новая жизнь»: любимое место отдыха владивостокцев ждёт большое преображение

23 июня 2020, 13:25
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг1Mi.
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Ремонт
Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо на станции Санаторная ждёт масштабный ремонт. Он пройдёт в несколько этапов, первый из которых завершится уже в этом году, сообщают в пресс-службе администрации Владивостока.

В рамках первого этапа ремонтных работ в парке уже отреставрированы и восстановлены памятник Сергею Лазо и главный фонтан. Фонтан пользуется большой популярностью из-за поселившихся в нём рыб.

Следующим пунктом ремонта станет восстановление пешеходной зоны парка. Эти работы планируют завершить в этом году.

«Парк Лазо десятилетиями был излюбленным местом отдыха. Безусловно, он нуждается в ремонте. Первоочередные мероприятия будут проведены в этом году. Уже выделены средства на ремонт пешеходной зоны, ведущей к парку. Работы по восстановлению парка будут продолжены в следующем году»,прокомментировал ход работ мэр Владивостока, Олег Гуменюк, во время объезда строительных объектов.

Также в районе железнодорожного перехода установят пандусы для комфортного передвижения маломобильных граждан и родителей с колясками, чтобы любой желающий мог посетить обновлённый парк.

В 2020 году администрация Владивостока инициировала восстановление городских скверов и парков. Ремонт пройдёт в парке Минного городка, Покровском парке, в сквере Ветеранов, Игнатьевском и других, в разных районах города.

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#Новости#Общество#Ремонт#Владивосток#Парки
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