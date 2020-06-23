«Новая жизнь»: любимое место отдыха владивостокцев ждёт большое преображение

Posted 23 июня 2020, 13:25
Published 23 июня 2020, 13:25
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В рамках первого этапа ремонтных работ в парке уже отреставрированы и восстановлены памятник Сергею Лазо и главный фонтан. Фонтан пользуется большой популярностью из-за поселившихся в нём рыб.
Следующим пунктом ремонта станет восстановление пешеходной зоны парка. Эти работы планируют завершить в этом году.
«Парк Лазо десятилетиями был излюбленным местом отдыха. Безусловно, он нуждается в ремонте. Первоочередные мероприятия будут проведены в этом году. Уже выделены средства на ремонт пешеходной зоны, ведущей к парку. Работы по восстановлению парка будут продолжены в следующем году», — прокомментировал ход работ мэр Владивостока, Олег Гуменюк, во время объезда строительных объектов.
Также в районе железнодорожного перехода установят пандусы для комфортного передвижения маломобильных граждан и родителей с колясками, чтобы любой желающий мог посетить обновлённый парк.
В 2020 году администрация Владивостока инициировала восстановление городских скверов и парков. Ремонт пройдёт в парке Минного городка, Покровском парке, в сквере Ветеранов, Игнатьевском и других, в разных районах города.