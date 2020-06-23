Пандемии вопреки: парад Победы в Приморье состоится

— Парад Победы был один, он прошел именно 24 июня 1945 года. Остальные же устраиваются в честь Дня Победы. Подготовка к торжеству длилась целый месяц. Нас, кадетов суворовского училища, привезли в Москву и разместили в здании военного госпиталя. И мы каждое утро по три часа перед занятиями и три часа после них мы маршировали под звуки марша. Тренировки проходили и в выходные дни. Нашу колону поставили перед настоящими воинами-победителями, на которых мы смотрели с восхищением и уважением. Пройти рядом с настоящими героями войны было для нас очень почетно, — вспоминает Гарольд Кузнецов. — В этом году я планировал поучаствовать в параде на Красной площади, но, увы, пандемия внесла свои коррективы. И это очень огорчает, ведь нас с каждым годом становится все меньше. Из 200 моих сокурсников Суворовского училища сегодня осталось лишь шесть.