Пандемии вопреки: парад Победы в Приморье состоится

Posted 23 июня 2020, 05:19
Published 23 июня 2020, 05:19
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В остальных муниципалитетах края пройдут онлайн-концерты и другие мероприятия в дистанционном формате.
В 10 часов утра по местному времени на центральной площади дальневосточной столицы оркестр Тихоокеанского флота откроет торжественную часть, встречая командующего парадом, адмирала Сергея Авакянца. Командующий ТОФ проведет торжественную поверку войск, выстроившихся на Светланской улице. В этом году в чествовании Дня Победы в Приморье принимают участие более 1600 человек от соединений и воинских частей края. Завершится торжественная часть минутой молчания.
Парад военной техники возглавит легендарный танк Т-34, эта боевая машина прошла бои под Сталинградом и была восстановлена владивостокскими умельцами. В этом году танк стал именным — его назвали в честь участника Великой Отечественной войны Ефима Гольдберга.
— Ефим Моисеевич воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Был участником битв на Висле и на Одере. Штурмовал Берлин. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами. Долгое время он являлся старейшим ветераном в Приморье, был поэтом и активным общественным деятелем. Героя ушел из жизни в апреле 2020 года в возрасте 106 лет, — отметила и. о. директора департамента внутренней политики края Ольга Ивченко.
В этом году Приморье также станет одним из первых российских регионов, проводящих Всероссийскую акцию «Весть Победы». 24 июня в 12:00 в разных муниципалитетах края можно зазвучат многочисленные гудки общественного транспорта, шахт, фабрик и заводов. Церкви и соборы поддержат акцию колокольным звоном. Во Владивостоке в полдень раздался традиционный выстрел из пушки на 33-м военном причале. Для столицы Дальнего Востока он послужит отправной точкой начала акции. Следом в Покровском кафедральном соборе зазвучит колокольный звон, который эхом отозовется во всех церквях и храмах Владивостока.
— Автомобилисты тоже могут присоединиться к акции и в течение одной минуты сигналить из машин, отдавая тем самым дань уважения ныне живущим ветеранам и тем, кто ценой своей жизни добыл Великую Победу, подарил всем нам сегодняшнее мирное небо над головой, — уточнила Ольга Ивченко.
Дата проведения торжеств — 24 июня — это отсыл к главному событию страны, прошедшему 75 лет назад. Именно в этот день на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. Как уточнил участник этого парада, Гарольд Кузнецов, все остальные торжественные марши проводились 9 мая и были приурочены ко Дню Победы.
— Парад Победы был один, он прошел именно 24 июня 1945 года. Остальные же устраиваются в честь Дня Победы. Подготовка к торжеству длилась целый месяц. Нас, кадетов суворовского училища, привезли в Москву и разместили в здании военного госпиталя. И мы каждое утро по три часа перед занятиями и три часа после них мы маршировали под звуки марша. Тренировки проходили и в выходные дни. Нашу колону поставили перед настоящими воинами-победителями, на которых мы смотрели с восхищением и уважением. Пройти рядом с настоящими героями войны было для нас очень почетно, — вспоминает Гарольд Кузнецов. — В этом году я планировал поучаствовать в параде на Красной площади, но, увы, пандемия внесла свои коррективы. И это очень огорчает, ведь нас с каждым годом становится все меньше. Из 200 моих сокурсников Суворовского училища сегодня осталось лишь шесть.
Напомним, что парад 24 июня 2020 года пройдет с учетом требований Роспотребнадзора — с соблюдением масочного режима, «социальной дистанции» и без зрителей. Как отметила и. о. директора департамента информационной политики Приморского края Елена Бурмистрова, предприняты все меры для того, чтобы торжества прошли с минимальным риском для здоровья людей. В частности, все участники шествия, приглашенные на трибуны почетные гости и представители СМИ, которые будут задействованы в освещении парада ко дню Победы, протестированы на коронавирус.
— Парад Победы имеет огромное духовное и нравственное значение для жителей Приморья и всей страны, однако торжественное шествие в этом году впервые пройдет без зрителей. Соответствующий подход продиктован текущей эпидемиологической ситуацией и призван минимизировать угрозу распространения коронавируса. Однако мы предусмотрели все необходимое для того, чтобы посмотреть парад приморцы смогли в режиме онлайн — в прямом эфире в социальных сетях Правительства края в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в эфире телеканалов «ОТВ-Прим» и ГТРК «Владивосток». Так мы все сможем почувствовать себя частью этого важного для всей страны праздника, — подчеркнула Елена Бурмистрова.
Для Владивостока, как главной базы Тихоокеанского флота, моряки которого активно участвовали во Второй мировой войне, парады в честь Дня победы всегда были особенно важным событием. В семьях приморцев чтят память о героях-тихоокеанцах, в школах на уроках мужества подрастающему поколению рассказывают, о подвигах героев войны, чьи имена увековечены в названиях улиц дальневосточной столицы. Все это позволяет сохранять чувство гордости за флот, за армию, проникнуться глубоким уважением к ветеранам, чувство нашей общности в понимании и оценке трагических и героических событий 1941–1945 годов. И сегодня, когда мы наблюдаем стремление разного рода псевдоисториков не просто заретушировать беспримерный ратный подвиг советских солдат, а полностью вычеркнуть из мировой истории российскую цивилизацию. Предотвратить это призваны поправки к Конституции России, за которые можно будет проголосовать, начиная с 25 июня. Основной Закон обеспечит защиту исторической правды, о чем появится соответствующая запись в статью 67.1: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Поправки в Конституцию дают импульс развития всему российскому законодательству.
Этой поправкой можно будет раз и навсегда прекратить дискуссию о том, кто начал Вторую Мировую войну, и кто в ней победил, считает политолог, профессор ВГУЭС Андрей Калачинский.
— Наша позиция по этому поводу неизменна, поэтому, я думаю, что наши интеллектуалы решили прекратить тратить силы на то, чтобы выяснять с нашими недругами — кто прав, а кто виноват. Тем более — причесывать под одну гребенку и Сталина, и Гитлера, — подчеркнул Андрей Калачинский. — И внесение в важнейший государственный документ поправки оп подвиге народа, разрешает России первой прекратить ненужные дискуссии. Для меня аналог этой поправки — запрет на дискуссии о Холокосте (когда произошло массовое уничтожение еврейского народа). Ряд стран приняли ужесточение законов по этому вопросу. После чего один из французских профессоров попытался доказать, что Холокоста на самом деле не было, да и людей якобы погибло намного меньше. После этого он был арестован и на несколько лет провел в тюрьме по уголовной статье. Так что я жду в связи с новой поправкой и изменения в Уголовном кодексе РФ.