Ровно в 4 часа: Приморье чтит память погибших в Великой Отечественной

Posted 22 июня 2020, 23:45
Published 22 июня 2020, 23:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
22 июня 1941 года — самая печальная дата в истории России. Именно в этот день фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, унесшая жизни порядка 27 миллионов советских жителей, как воинов и партизан, боровшихся с захватчиками, так и ни в чем не повинного мирного населения.
Вечером 22 июня 2020 года приморцы присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». В 19 часов 15 минут жители края зажгли свечи и, подойдя к окну своей квартиры, минутой молчания (а кто и молитвой) почтили подвиг советского народа. Весь день в Приморье загорались свечи онлайн — на официальном сайте всероссийской акции и в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Как рассказала и. о. директора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко, в крае прошла также акция «Огненные картины». Во Владивостоке и Артеме волонтеры выложили из горящих свечей надписи: «Помним» и «Помним 75».
— Кроме того, Приморье приняло всероссийскую акцию «Великое кино великой страны». В автоклубах показывают известную отечественную картину «Судьба человека», посвященную жизни русского солдата, которого война подвергла страшным испытаниям. Лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Однако страдания не сломили его дух — герой выжил, отстоял право быть человеком и сохранил способность любить. Киносеансы проходят в Дальнегорском городском округе, Пожарском и Кавалеровском районах, — уточнила Ольга Ивченко.
К сожалению, до сих пор пропагандисты западных стран и их агенты влияния внутри России пытаются всячески обесценить подвиг нашего народа и его вклад в освобождение Европы. Дошло до того, что накануне Дня Победы, на официальном аккаунте Белого дома США в Instagram появилась запись следующего содержания: «Восьмого мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. Так происходит всегда».
В ответ на этот демарш сотни россиян посоветовали в комментариях на Instagram президенту США Трампу подтянуть знания по истории. А 19 июня на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой президент России дал отповедь разного рода «переписчикам истории»:
— Глумление, издевательство над памятью — это подлость. Подлость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 75‑летия окончания Второй мировой войны перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают. Повторю, подлость проявляет себя по‑разному, но от этого она не перестает быть омерзительной, — акцентировал автор статьи.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в своем отклике на статью президента страны, сегодня мы наблюдаем стремление не просто заретушировать беспримерный ратный подвиг советских солдат, а полностью вычеркнуть из мировой истории российскую цивилизацию.
— Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой. Мы будем твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах, продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны, — подчеркнул Вячеслав Макаров. — На это в том числе нацелен масштабный проект по созданию в России крупнейшей коллекции архивных документов, кино- и фотоматериалов по истории Второй мировой войны, предвоенному периоду.
Сейчас, когда вклад СССР в победу над нацизмом пытаются преуменьшить, все чаще европейские (да и не только) псевдоисторики пытаются возложить на нашу страну субсидиарную вину за развязывание Второй мировой войны. Однако, как ответственно заявил Вячеслав Макаров, не существует архивных документов, которые подтверждали бы версию о намерении СССР начать превентивную войну против Германии.
— Да, советское военное руководство придерживалось доктрины, что в случае агрессии Красная Армия быстро даст отпор врагу, перейдёт в наступление и будет вести войну на территории противника. Однако такие стратегические планы вовсе не означали намерения первыми напасть на Германию, — парировал злопыхателям спикер ЗакСобрания северной столицы России.
22 июня жизнь в России словно замирает и комок подкатывает к горлу. Мы вспоминаем и поминаем советских воинов, которые не только не позволили фашистским захватчикам ликвидировать государство рабочих и крестьян, завладеть его богатствами, но также предотвратили физическое истребление целых народов, включая европейские, и «германизацию» этих народов от Долины великанов в Норвегии до российского Урала.
Защитить историческую правду призваны поправки к Конституции России, за которые можно будет проголосовать, начиная с 25 июня. Основной Закон обеспечит защиту исторической правды, о чем появится соответствующая запись в статью 67.1: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Поправки в Конституцию дают импульс развития всему российскому законодательству.
Такую постановку вопроса поддерживают ветераны Великой Отечественной, которых оскорбляют попытки исказить или переписать историю тех лет. Участник Парада Победы, прошедшего 24 июня 1945 года Гарольд Кузнецов
— Пересматривать историю могут только недалекие люди. И мне обидно, когда современные историки, которые не видели той войны, не говоря уж о том, что не участвовали в ней, а потому ничего о ней не знающие, пытаются нам рассказать о том, что мы видели своими глазами. Как я могу верить людям, которые искажают правду? Это для них события 75-летний давности — история, а для меня это часть жизни. К сожалению, я вижу, что современные школьники мало читают и мало интересуются историей своей страны. В школе на уроках мужества, на которые меня приглашают, я не только отвечаю на вопросы ребят о войне, но и сам их задаю. Школьники не могут назвать ни одного ветерана Великой Отечественной — трижды Героев СССР. Хотя этого были удостоены всего три человека. Более того, героев, в честь которых названы улицы Владивостока они тоже не знают. Вот их и смогут обмануть все эти лже-истроики. Поэтому я согласен, что государство должно защищать память о подвиге народа и обеспечивать неприкосновенной исторической правды, - говорит ветеран.
Напомним, что в среду, 24 мая во Владивостоке пройдет парад, приуроченный к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Среди приглашенных на праздник гостей будет председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович, которому также довелось стать очевидцем московского парада 1945 года.
— Мои воспоминания о Параде Победы, который прошел 24 июня 1945 года — совсем детские. Было интересно и волнительно наблюдать за идущими по Красной площади колонами воинов-победителей. От них веяло силой и гордостью. И когда через 20 лет, я в составе колоны пограничников также промаршировал перед Мавзолеем, то ощутил необычайный подъем всех душевных сил. Я очень горжусь тем, что мне довелось участвовать в этом важном для всех нас параде памяти. И очень важно, что эту самую память наш народ хранит спустя столько лет.