Ровно в 4 часа: Приморье чтит память погибших в Великой Отечественной

— Пересматривать историю могут только недалекие люди. И мне обидно, когда современные историки, которые не видели той войны, не говоря уж о том, что не участвовали в ней, а потому ничего о ней не знающие, пытаются нам рассказать о том, что мы видели своими глазами. Как я могу верить людям, которые искажают правду? Это для них события 75-летний давности — история, а для меня это часть жизни. К сожалению, я вижу, что современные школьники мало читают и мало интересуются историей своей страны. В школе на уроках мужества, на которые меня приглашают, я не только отвечаю на вопросы ребят о войне, но и сам их задаю. Школьники не могут назвать ни одного ветерана Великой Отечественной — трижды Героев СССР. Хотя этого были удостоены всего три человека. Более того, героев, в честь которых названы улицы Владивостока они тоже не знают. Вот их и смогут обмануть все эти лже-истроики. Поэтому я согласен, что государство должно защищать память о подвиге народа и обеспечивать неприкосновенной исторической правды, - говорит ветеран.