Глава Арсеньева в числе первых прибыл на избирательный участок

Posted 25 июня 2020, 10:07
Published 25 июня 2020, 10:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Помимо, собственно, волеизъявления, их целью стала проверка соблюдения санитарных требований при организации голосования.
На всех избирательных участках Арсеньевского городского округа предприняты строгие меры противоэпидемиологической безопасности. В частности, на входе организованы пункты измерения температуры, избирателям выдаются одноразовые средства индивидуальной защиты, а также предоставляются средства для обработки рук. Также в помещениях для голосования проводится регулярная дезинфекция поверхностей.
Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию бы решено проводить в течение семи дней. Это позволит избежать скопления людей на участках. С 25 по 30 июня пройдет предварительное голосования, а 1 июля, основной день голосования, объявлен в России выходным.
Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Можно проголосовать также на дому или на работе, для этого необходимо предварительно подать заявку по телефону 8 (42361) 53047.