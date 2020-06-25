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Posted 25 июня 2020, 10:07

Published 25 июня 2020, 10:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Глава Арсеньева в числе первых прибыл на избирательный участок

Глава Арсеньева в числе первых прибыл на избирательный участок

25 июня 2020, 10:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава Арсеньевского городского округа Владимир Пивень и его заместитель Светлана Черных в числе первых прибыли сегодня, 25 июня, на избирательный участок, где стартовало предварительное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Помимо, собственно, волеизъявления, их целью стала проверка соблюдения санитарных требований при организации голосования.

На всех избирательных участках Арсеньевского городского округа предприняты строгие меры противоэпидемиологической безопасности. В частности, на входе организованы пункты измерения температуры, избирателям выдаются одноразовые средства индивидуальной защиты, а также предоставляются средства для обработки рук. Также в помещениях для голосования проводится регулярная дезинфекция поверхностей.

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию бы решено проводить в течение семи дней. Это позволит избежать скопления людей на участках. С 25 по 30 июня пройдет предварительное голосования, а 1 июля, основной день голосования, объявлен в России выходным.

Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Можно проголосовать также на дому или на работе, для этого необходимо предварительно подать заявку по телефону 8 (42361) 53047.

#Новости#Общество#Конституция
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