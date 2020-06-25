Глава Арсеньева в числе первых прибыл на избирательный участок

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию бы решено проводить в течение семи дней. Это позволит избежать скопления людей на участках. С 25 по 30 июня пройдет предварительное голосования, а 1 июля, основной день голосования, объявлен в России выходным.