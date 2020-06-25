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Posted 25 июня 2020, 06:14

Published 25 июня 2020, 06:14

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Тематическое фото

Голосуя по поводу Конституции, приморцы заодно выберут, куда тратить краевые деньги

25 июня 2020, 06:14
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Бюджет
Придя на избирательные участки с 25 июня по 1 июля, жители четырёх крупнейших городов Приморья смогут выразить свою волю ещё и по дополнительному вопросу — на что расходовать краевые средства проекта «Инициативный бюджет». Край выделяет 300 миллионов рублей, а приморцы сами решат, что будет сделано на эти деньги.

«Инициативный бюджет» — это федеральный проект, в Приморье он реализуется впервые в этом году. В качестве пилотных территорий выбраны четыре города — Владивосток, Артём, Находка и Уссурийск. Уже в следующем году к реализации «Инициативного бюджета» должны подключиться все муниципалитеты края.

Тенденция общественных обсуждений проектов благоустройства не является чем-то непривычным для приморцев: на протяжении последних лет власти стремятся поощрять активность населения в этих вопросах, организуя голосования и приветствуя инициативу снизу.

«Давно доказано, что только вовлечение людей в процесс бюджетирования способно повысить эффективность работы властей на местах. Люди всегда будут отдавать приоритет тому, что действительно нужно им. Это повышает эффективность расходования бюджетных средств и делает людей более ответственными за условия собственной жизни», — считает депутат ЗСПК Олег Вельгодский.

Такой механизм, как инициативный бюджет, позволяет каждому гражданину высказать своё мнение по наиболее важным вопросам благоустройства, и это мнение обязательно будет учтено. Голосование по инициативному бюджету пройдёт в тот же день, что и голосование по поправкам в Конституцию России, 1 июля, а также досрочно, с 25 по 30 июня. Это сделано специально, чтобы сэкономить на организации процедуры. К тому же на участках ожидается высокая явка, что позволит учесть максимальное количество мнений жителей по вопросам благоустройства.

Первый вице-мэр Владивостока Ольга Козерацкая рассказала, какие проекты будут вынесены на голосование в приморской столице:

«Проанализировав запросы населения, мы отобрали три проекта. Первый называется „Сохрани тепло детям“ и предполагает замену 4 659 окон в 48 школах города. Второй — „Скверы городу и горожанам“, название говорит само за себя: это благоустройство Покровского парка, большого сквера у Матросского клуба и шести локальных скверов. Третий проект носит название „Светлый город“ и подразумевает организацию вечерней подсветки городских зданий. Окончательный выбор предстоит сделать горожанам, а победивший проект получит 173 миллиона рублей на реализацию уже в этом году».

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#Новости#Общество#Голосование#Бюджет#Благоустройство
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