Голосуя по поводу Конституции, приморцы заодно выберут, куда тратить краевые деньги

Такой механизм, как инициативный бюджет, позволяет каждому гражданину высказать своё мнение по наиболее важным вопросам благоустройства, и это мнение обязательно будет учтено. Голосование по инициативному бюджету пройдёт в тот же день, что и голосование по поправкам в Конституцию России, 1 июля, а также досрочно, с 25 по 30 июня. Это сделано специально, чтобы сэкономить на организации процедуры. К тому же на участках ожидается высокая явка, что позволит учесть максимальное количество мнений жителей по вопросам благоустройства.