Небольшая передышка: названа дата начала новых ливней в Приморье

Posted 25 июня 2020, 06:12
Published 25 июня 2020, 06:12
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как рассказали специалисты «Примпогоды», передышка эта будет недолгой. Уже днем в пятницу, 26 июня, к региону приблизятся очередные фронтальные разделы. Особенно интенсивные ливни ожидаются на южной части края.
Особенно опасны в плане погоды возможные подтопления отдельных участков. Ранее синоптики отмечали, что критической остается ситуация на реке Малиновка в бассейне Уссури.
Во Владивостоке было пасмурно и холодно все прошедшие сутки. Небольшой дождь усилился к ночи, перейдя в довольно серьезный ливень.
В четверг и пятницу погода принципиально не изменится — будет около 15-17 градусов, пасмурно, ветрено и дождливо.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Яковлевском районе края ограничили проезд авто из-за перелива рек, которые вышли из берегов. Сейчас на отдельных участках может проехать только большегрузный транспорт.