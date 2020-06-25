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Posted 25 июня 2020, 06:12

Published 25 июня 2020, 06:12

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Небольшая передышка: названа дата начала новых ливней в Приморье

25 июня 2020, 06:12
Сюжет
Погода
В четверг на большей части Приморья сохраняется пасмурная, дождливая погода — осадки и сильный ветер не спешат покидать регион. Однако, в ночь на пятницу особенно сильные осадки должны прекратиться.

Как рассказали специалисты «Примпогоды», передышка эта будет недолгой. Уже днем в пятницу, 26 июня, к региону приблизятся очередные фронтальные разделы. Особенно интенсивные ливни ожидаются на южной части края.

Особенно опасны в плане погоды возможные подтопления отдельных участков. Ранее синоптики отмечали, что критической остается ситуация на реке Малиновка в бассейне Уссури.

Во Владивостоке было пасмурно и холодно все прошедшие сутки. Небольшой дождь усилился к ночи, перейдя в довольно серьезный ливень.

В четверг и пятницу погода принципиально не изменится — будет около 15-17 градусов, пасмурно, ветрено и дождливо.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Яковлевском районе края ограничили проезд авто из-за перелива рек, которые вышли из берегов. Сейчас на отдельных участках может проехать только большегрузный транспорт.

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#Новости#Общество#Погода
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