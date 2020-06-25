В скандальном деле Роны Сопчук поставлена точка

Posted 25 июня 2020, 08:23
Published 25 июня 2020, 08:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как пишет РИА Новости, в четверг квалификационная коллегия решила понизить в квалификационном классе судью из Владивостока.
Рона Сопчук известна своим обращением к прокурору в «чужом» деле по иску к бывшему мэру приморской столицы Игорю Пушкареву.
Ранее издание сообщало, что Рона Сопчук самовольно зашла на процесс по взысканию с экс-мэра и группы «Востокцемент» более 1,4 миллиарда рублей. По свидетельствам источника, судья вела себя довольно агрессивно по отношению к представителю Генпрокуратуры.
После инцидента Приморский краевой суд отмечал, что после проверки вынес рекомендации к региональной квалификационной коллегии судей досрочно прекратить полномочия судьи из Владивостока.
После решения комиссии о понижении квалификационного класса Сопчук подала в почетную отставку. По словам представителя коллегии, заявление судьи удовлетворено.
Ранее «Восток-Медиа» писало об этом инциденте, который заключался в том, что Сопчук в перерыве заседания подошла к выступавшему до этого представителю Генпрокуратуры, вручила ему букет цветов и поздравила с Международным женским днём. Поступок, судя по всему, расценили как провокацию. Охрана попросила судью удалиться из зала.