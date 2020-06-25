В скандальном деле Роны Сопчук поставлена точка

Ранее «Восток-Медиа» писало об этом инциденте, который заключался в том, что Сопчук в перерыве заседания подошла к выступавшему до этого представителю Генпрокуратуры, вручила ему букет цветов и поздравила с Международным женским днём. Поступок, судя по всему, расценили как провокацию. Охрана попросила судью удалиться из зала.