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Posted 25 июня 2020, 08:23

Published 25 июня 2020, 08:23

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В скандальном деле Роны Сопчук поставлена точка

В скандальном деле Роны Сопчук поставлена точка

25 июня 2020, 08:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Судья Советского районного суда Владивостока Рона Сопчук подала в отставку после решения, озвученного квалификационной коллегией.

Как пишет РИА Новости, в четверг квалификационная коллегия решила понизить в квалификационном классе судью из Владивостока.

Рона Сопчук известна своим обращением к прокурору в «чужом» деле по иску к бывшему мэру приморской столицы Игорю Пушкареву.

Ранее издание сообщало, что Рона Сопчук самовольно зашла на процесс по взысканию с экс-мэра и группы «Востокцемент» более 1,4 миллиарда рублей. По свидетельствам источника, судья вела себя довольно агрессивно по отношению к представителю Генпрокуратуры.

После инцидента Приморский краевой суд отмечал, что после проверки вынес рекомендации к региональной квалификационной коллегии судей досрочно прекратить полномочия судьи из Владивостока.

После решения комиссии о понижении квалификационного класса Сопчук подала в почетную отставку. По словам представителя коллегии, заявление судьи удовлетворено.

Ранее «Восток-Медиа» писало об этом инциденте, который заключался в том, что Сопчук в перерыве заседания подошла к выступавшему до этого представителю Генпрокуратуры, вручила ему букет цветов и поздравила с Международным женским днём. Поступок, судя по всему, расценили как провокацию. Охрана попросила судью удалиться из зала.

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#Новости#Власть
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