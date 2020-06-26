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Posted 26 июня 2020, 11:45

Published 26 июня 2020, 11:45

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

«Основной выпускной» ВКонтакте: премьера Моргенштерна, финальный лайнап

26 июня 2020, 11:45
Завтра в 17:30 ВКонтакте пройдёт крупнейшее мероприятие для всех, кто оканчивает школу в этом году — «Основной выпускной».

На празднике выступят популярные артисты: Баста, Тима Белорусских, Ramil’, Тимати, Zivert, JONY, HammAli & Navai и NILETTO.

Одним из гостей станет рэпер Моргенштерн — он представит новое музыкальное видео на песню Cadillac. Участие в съёмках приняли пользователи ВКонтакте, которые сняли креативное видео в «Клипах» ВКонтакте в рамках челленджа #выпускнойCadillac.

Также в трансляции выпускников поздравят и другие знаменитости: Андрей Кончаловский, Тина Канделаки, Герман Греф, Тимур Бекмамбетов, Клава Кока, Елена Летучая, Эвелина Хромченко, Маргарита Мамун, министр просвещения Сергей Кравцов и многие другие.

Трансляция «Основного выпускного» начнётся в сообществе «Официальные страницы» (vk.com/officialpages). Также праздник можно будет посмотреть в 19:00 на телеканале МУЗ-ТВ. Ведущими станут Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся.

Незадолго до праздника в «Клипах» ВКонтакте началась серия челленджей. Будущие студенты танцуют под «Медлячок» Басты и показывают праздничные наряды под песню «Пустите меня на танцпол».

#Новости#Общество
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