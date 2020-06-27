Дальневосточный Жак-Ив Кусто примет участие в фестивале «Красиво. ДВ»

— Это не просто интересно, это принципиально интересно! Ведь в конечном счете, оценка зрителя — самое важное в нашем творчестве. Если мы с вами зайдём в Третьяковскую галерею, то увидим в подавляющем большинство «непрофессиональных» зрителей, если можно так выразиться. Какие-то работы притягивают людей, заставляют о чем-то задуматься, вспомнить, почувствовать. Но есть и те, что не особо интересны публике. Можно сделать суперпрофессиональную работу, потратить большую сумму, но не иметь успеха. Такой эффект можно наблюдать даже в голливудских фильмах с многомиллионными бюджетами. А бывает, чуть ли не на телефон заснял, но поймал момент, и зрителя зацепил чем-то. Вот это важно, считаю.