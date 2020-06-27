Дальневосточный Жак-Ив Кусто примет участие в фестивале «Красиво. ДВ»

Posted 27 июня 2020, 06:26
Published 27 июня 2020, 06:26
Modified 1 сентября 2022, 04:04
Updated 1 сентября 2022, 04:04
Он был оператором подводных съемок для художественных фильмов с участием Данилы Козловского и Дмитрия Певцова. А ведь когда-то Дмитрий Рудась начинал свой путь «с нуля». Про увлекательный и мотивирующий опыт читайте в интервью.
— Дмитрий, вы изначально занимались дайвингом, и только потом — подводной съемкой. Как вы к этому пришли?
— Каждый дайвер, рано и поздно, сталкивается с тем, что приобретая опыт и навыки погружения, начинает придумывать себе дополнительные развлечения в воде. Кто-то идет на немыслимые глубины или изучает пещеры, кто-то занимается фотографией и видеосъемкой, кто-то ищет клады. Меня уже на втором-третьем погружении осенило желание делиться красотой подводного измерения, своими впечатлениями и эмоциями с другими.
Я пробовал заниматься фотографией — получалось хорошо, но мне нужна была динамика. И только после того как я, практически случайно, взял в руки видеокамеру, меня унесло всего и без остатка. Дело начало набирать обороты — уже в 2010 году на фестивале «Человек и море» я стал победителем в номинации «Подводная камера». Для меня это стало поистине вдохновляющим моментом. Дальше — больше. И сегодня весь мой досуг, все свободное время связано с дайвингом и подводными съемками. Мое хобби уже частично переросло в профессию. Я принимаю участие в разных, достаточно масштабных проектах, художественных фильмах.
— Что для вас морской мир, в частности наш, дальневосточный?
— Это дом, это родина, это свой «огород». Это во-первых. А во-вторых, согласно статистике, Японское море одно из самых богатых и интересных морей мира. Особенность такова, что наши четыре сезона на море влияют достаточно серьёзно. Например, краб камчатский любит холодную воду, и пока у нас она около 2 градусов, краб комфортно находится на доступных для дайверов глубинах. Если эту сезонность упустить, увидеть его удастся только уже в следующем году. Аналогичная ситуация с лакедрой — она приходит только в тёплое время.
Да, это особенность нашего моря, но в этом есть своя прелесть — порождает некий азарт. Это, как охота, только без урона окружающей природе. И когда я отправляюсь на такую видеоохоту, то буквально попадаю в параллельную вселенную. Мой акваланг становится «телепортом» в другой мир с иными законами, взаимоотношениями и неземными существами. Чего только стоит осьминог Дофлейна! Три сердца, восемь мозгов, голубая кровь — ну, чем не инопланетянин?!
— В рамках фестиваля «Красиво. ДВ» голосование будет народным. Для вас, как для профессионала и обладателя множества наград, интересно знать, как оценят ваши работы зрители?
— Это не просто интересно, это принципиально интересно! Ведь в конечном счете, оценка зрителя — самое важное в нашем творчестве. Если мы с вами зайдём в Третьяковскую галерею, то увидим в подавляющем большинство «непрофессиональных» зрителей, если можно так выразиться. Какие-то работы притягивают людей, заставляют о чем-то задуматься, вспомнить, почувствовать. Но есть и те, что не особо интересны публике. Можно сделать суперпрофессиональную работу, потратить большую сумму, но не иметь успеха. Такой эффект можно наблюдать даже в голливудских фильмах с многомиллионными бюджетами. А бывает, чуть ли не на телефон заснял, но поймал момент, и зрителя зацепил чем-то. Вот это важно, считаю.
— Вы прошли большой путь. Что можете посоветовать новичкам, которые пока не уверены в своих силах?
— Не нужно ничего бояться. К потенциально возможным неудачам важно относиться философски. Меняйтесь, работайте над ошибками. Абсолютно все авторы, а в особенности, самые именитые, этот период прошли. Делайте, творите, испытывайте себя — из искры разгорается пламя!
Напомним, что заявки на фестиваль «Красиво.ДВ» уже принимаются, а участвовать может каждый. Особенностью проекта является «мобильность», дистанционный отбор участников и народное интернет-голосование на всех этапах проведения. Проект даёт возможность не только заявить о себе, но и побороться за призы, в том числе денежные — один миллион рублей будет распределён между победителями. Кроме того, для финалистов пройдет серия мастер-классов. В планах — организовать показы на площадке одного из крупнейших онлайн-кинотеатров. Все подробности, условия, требования для участников размещены в специальном разделе портала tvoidv.ru.