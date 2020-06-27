Во Владивостоке на «зебре» сбили пешехода

Posted 27 июня 2020, 00:08
Published 27 июня 2020, 00:08
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Видео с места происшествия почти сразу появились в инстаграм-паблике «Экипажи ДПС». Проезжающие мимо люди зафиксировали присутствие сотрудников ГИБДД и машины скорой помощи. О состоянии здоровья пострадавшей женщины пока ничего неизвестно.
В комментариях пользователи делятся предположениями, что могло стать причиной происшествия — и сходятся во мнениях, что роковую роль сыграла темнота, освещаемая отблесками от мокрой дороги. Некоторые участники дискуссии винят пешехода.
«Пешеходы, как становятся на „зебру“ думают, что они бессмертны. Ну постой, убедись, что водитель тебя видит, твоя же жизнь. И свою и чужую судьбу решаете».
«Я поверю, что водитель при такой видимости, погодных условиях не заметил её, но что она не видела машину — не поверю никогда» — такие комментарии можно прочесть под видеозаписью в паблике.
Есть и полярные мнения. «Ау, люди, остановиться и видеть должен водитель перед пешеходным переходом, он управляет ТС повышенной опасности, а пешеход на пешеходном переходе идёт, а не как кегля, перебегающая где попало!»
«Там всегда притормаживают, но в такую погоду, на мокрой дороге, пешехода, если ещё и в тёмной одежде, вообще не видно. А учитывая, что по городу носится куча машин с китальянским освещением, слепящим всех и вся, тут миссия по переходу дороги становится невыполнима» — рассуждает ещё один комментатор.
«Там светофор необходимо установить уже давно!» — такая идея набрала около трёх десятков одобрительных «сердечек» от тех, кто ознакомился с темой дискуссии.