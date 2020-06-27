Во Владивостоке на «зебре» сбили пешехода

«Там всегда притормаживают, но в такую погоду, на мокрой дороге, пешехода, если ещё и в тёмной одежде, вообще не видно. А учитывая, что по городу носится куча машин с китальянским освещением, слепящим всех и вся, тут миссия по переходу дороги становится невыполнима» — рассуждает ещё один комментатор.