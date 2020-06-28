Число заболевших COVID-19 в Приморье снижается уже неделю

Posted 28 июня 2020, 01:28
Published 28 июня 2020, 01:28
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
В Приморском крае за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 81 человека. Таким образом, положительная динамика снижения заболевания наблюдается уже семь дней.
Так, на сегодняшний день в регионе подтверждено 4 144 случая заражения за всё время (+81 за сутки). Из них 2 655 человек уже победили болезнь.
Большая часть новых пациентов (85 процентов случаев) пришлась на столицу края, а также Уссурийск и Находку. Впервые коронавирус зарегистрирован в Ольгинском районе Приморья.
Санитарные требования сохраняются, их нарушение может привести к штрафу.