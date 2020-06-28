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Posted 28 июня 2020, 01:28

Published 28 июня 2020, 01:28

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Число заболевших COVID-19 в Приморье снижается уже неделю

Число заболевших COVID-19 в Приморье снижается уже неделю

28 июня 2020, 01:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Приморье информирует о снижении числа заражений. С болезнью в крае справились уже 2 655 человек.

В Приморском крае за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 81 человека. Таким образом, положительная динамика снижения заболевания наблюдается уже семь дней.

Так, на сегодняшний день в регионе подтверждено 4 144 случая заражения за всё время (+81 за сутки). Из них 2 655 человек уже победили болезнь.

Большая часть новых пациентов (85 процентов случаев) пришлась на столицу края, а также Уссурийск и Находку. Впервые коронавирус зарегистрирован в Ольгинском районе Приморья.

Санитарные требования сохраняются, их нарушение может привести к штрафу.

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#Новости#Общество#COVID-19
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