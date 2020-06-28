Отменяйте отпуск: почему в России начали аннулировать июльские туры за рубеж?

Posted 28 июня 2020, 05:48
Published 28 июня 2020, 05:48
Modified 1 сентября 2022, 02:58
Updated 1 сентября 2022, 02:58
По информации ассоциации туроператоров РФ, уже никто особо не надеется на то, что в ближайшие 30 дней международный туризм сможет возобновиться. В частности, в сообщении АТОР говорится о планах отменить июльские туры у ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интуриста» (до середины второго летнего месяца).
Пока данный перенос носит плановый характер. Однако если туристическая изоляция России продлится, но поездки, конечно, будут отменять и дальше. Специалисты уверяют, что туристам не следует переживать — запланированные поездки состоятся, но после снятия ограничений.
На данный момент Россия сохраняет запрет на авиасообщение с другими государствами. Перевозчики лишь возвращают граждан домой, также осуществляются почтовые, санитарные, грузовые и гуманитарные рейсы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что россиян ещё в апреле 2020 года попросили не планировать заграничные путешествия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда заявила, что «один год — не трагедия».