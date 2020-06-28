vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2020, 05:48

Published 28 июня 2020, 05:48

Modified 1 сентября 2022, 02:58

Updated 1 сентября 2022, 02:58

Отменяйте отпуск: почему в России начали аннулировать июльские туры за рубеж?

28 июня 2020, 05:48
Сюжет
Отдых
Некоторые российские туроператоры аннулируют туры за рубеж на второй летний месяц. Это вызвано неопределённостью с восстановлением авиасообщения с другими странами.

По информации ассоциации туроператоров РФ, уже никто особо не надеется на то, что в ближайшие 30 дней международный туризм сможет возобновиться. В частности, в сообщении АТОР говорится о планах отменить июльские туры у ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интуриста» (до середины второго летнего месяца).

Пока данный перенос носит плановый характер. Однако если туристическая изоляция России продлится, но поездки, конечно, будут отменять и дальше. Специалисты уверяют, что туристам не следует переживать — запланированные поездки состоятся, но после снятия ограничений.

На данный момент Россия сохраняет запрет на авиасообщение с другими государствами. Перевозчики лишь возвращают граждан домой, также осуществляются почтовые, санитарные, грузовые и гуманитарные рейсы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что россиян ещё в апреле 2020 года попросили не планировать заграничные путешествия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда заявила, что «один год — не трагедия».

Материалы по теме
Россия прекращает авиасообщение со всеми странами с 27 мартаРоссия останавливает авиасообщение с другими странами из-за коронавирусаОдин год — ведь не трагедия: россиян просят не планировать заграничные путешествия
#Новости#Общество#Россия#Отдых#Отпуск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика