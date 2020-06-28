Отменяйте отпуск: почему в России начали аннулировать июльские туры за рубеж?

По информации ассоциации туроператоров РФ, уже никто особо не надеется на то, что в ближайшие 30 дней международный туризм сможет возобновиться. В частности, в сообщении АТОР говорится о планах отменить июльские туры у ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интуриста» (до середины второго летнего месяца).