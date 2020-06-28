Пенсионные изменения ожидаются в России

Posted 27 июня 2020, 23:13
Published 27 июня 2020, 23:13
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В России могут проиндексировать пенсии по старости для неработающих пенсионеров на 5,7%, согласно новому макроэкономическому прогнозу. Прогноз уже направлен в правительство РФ.
Прожиточный минимум в эти же годы может составить 9 498, 9 840, 10 193 рубля, соответственно. Размер социальной пенсии — 10 044, 10 338, 10 697 в те же годы.
По данным на 2019 год, среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырос на 1,1 тысячу рублей, по сравнению с предыдущими годами и составил 15,5 тысяч рублей, — сообщает Минтруд.
1 января 2019 года пенсия была проиндексирована на 7,05%. Индексация превысила рост потребительских цен — 4,3% в 2018 году.
Так же, в 2019 году проведена индексация пенсий на 2%, с учётом роста прожиточного минимума российского пенсионера и сделана корректировка страховых пенсий для пенсионеров, работавших в 2018.