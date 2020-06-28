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Posted 27 июня 2020, 23:13

Published 27 июня 2020, 23:13

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Пенсионные изменения ожидаются в России

Пенсионные изменения ожидаются в России

27 июня 2020, 23:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Пенсионеры
Средний размер пенсии для неработающих пенсионеров может увеличиться. В 2021 году он составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357, в 2023 — 19 283 рубля, соответственно, сообщает ТАСС.

В России могут проиндексировать пенсии по старости для неработающих пенсионеров на 5,7%, согласно новому макроэкономическому прогнозу. Прогноз уже направлен в правительство РФ.

Прожиточный минимум в эти же годы может составить 9 498, 9 840, 10 193 рубля, соответственно. Размер социальной пенсии — 10 044, 10 338, 10 697 в те же годы.

По данным на 2019 год, среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырос на 1,1 тысячу рублей, по сравнению с предыдущими годами и составил 15,5 тысяч рублей, — сообщает Минтруд.

1 января 2019 года пенсия была проиндексирована на 7,05%. Индексация превысила рост потребительских цен — 4,3% в 2018 году.

Так же, в 2019 году проведена индексация пенсий на 2%, с учётом роста прожиточного минимума российского пенсионера и сделана корректировка страховых пенсий для пенсионеров, работавших в 2018.

#Новости#Общество#Россия#Пенсионеры#Выплаты#Пенсия
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