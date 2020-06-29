Обучение — бесплатно: у приморских мам появилась возможность получить новую профессию

Как сообщили в региональном правительстве, в этом году в рамках нацпроекта «Демография» повысить уровень и приобрести новые навыки могут женщины, имеющие детей до 7 лет включительно, а также жительницы Приморья, находящиеся в декретном отпуске с ребенком до трёх лет.