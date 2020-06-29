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Posted 29 июня 2020, 08:09

Published 29 июня 2020, 08:09

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Обучение — бесплатно: у приморских мам появилась возможность получить новую профессию

Обучение — бесплатно: у приморских мам появилась возможность получить новую профессию

29 июня 2020, 08:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Жительницы Приморья смогут дистанционно получить новую специальность или повысить свою квалификацию. Из федерального и краевого бюджета на эти цели выделено более 14,4 миллиона рублей.

Как сообщили в региональном правительстве, в этом году в рамках нацпроекта «Демография» повысить уровень и приобрести новые навыки могут женщины, имеющие детей до 7 лет включительно, а также жительницы Приморья, находящиеся в декретном отпуске с ребенком до трёх лет.

Сейчас желающие проходят обучение в дистанционном формате — это связано с изменениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Одними из популярных направлений для обучения являются бухгалтер, специалист по закупкам, воспитатель детсада, руководитель учреждений МСП, и ряд других специальностей. С начала года около 250 жительниц региона проходят обучение по данной программе.

Более того, как отмечают специалисты, сейчас у мам есть возможность выбрать специальность и заключить контракт на обучение. Для этого нужно обратиться о электронной почте: vgcznvlad@zanprim.vladivostok.ru, или связаться со специалистами по телефонам отделений службы занятости населения в Приморском крае.

Отметим, что нацпроект «Демография» дает возможность обучиться жителям края в возрасте 50 лет и старше. Программы дополнительного образования доступны и для граждан, обратившихся в службу занятости населения и признанных в установленном порядке безработными.

Стоит подчеркнуть, что поддержкой людей старшего возраста занимается и российский закон. Так, в Конституции планируется закрепить обязательную ежегодную индексацию пенсий не реже одного раза. А соцгарантии не смогут быть пересмотрены в меньшую сторону. Одна из стаей главного документа страны после поправок будет выглядеть таким образом:

«Забота о незащищенных слоях населения. Россияне получат дополнительные социальные гарантии. Они будут направлены, в первую очередь, на слабо- и незащищенные слои населения, а также семьи, в том числе, многодетные. Для инвалидов будет активней создаваться доступная среда. А сфера социальной защиты населения будет финансироваться интенсивней».

Напомним, голосование по принятию поправок во всей России пройдёт первого июля. Президент России Владимир Путин объявил этот день национальным выходным. Изначально голосование должно было состояться двадцать второго апреля, но из-за пандемии коронавируса, выборы пришлось перенести на более поздний срок. Голосование продлится семь дней. Первый день голосования стартовал двадцать пятого июня.

#Новости#Общество#Конституция#Касается каждого
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