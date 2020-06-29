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Posted 29 июня 2020, 04:06

Published 29 июня 2020, 04:06

Modified 1 сентября 2022, 04:04

Updated 1 сентября 2022, 04:04

Приморцы благодарны «Волонтерам Конституции» за помощь на избирательных участках

29 июня 2020, 04:06
«Волонтеры Конституции» перешли с работы на информационных стойках в участковые избирательные комиссии. Молодые люди готовы ответить на любые вопросы, возникающие у избирателей в процессе плебисцита, и, если нужно, оказывают помощь при голосовании.

Как уточнила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук, все добровольные помощники заранее прошли соответствующее обучение, поэтому способны дать компетентный ответ и предоставить самую полную и достоверную информацию.

— Волонтеры помогают людям старшего возраста, маломобильным гражданам, тем, кто пришел с домашними питомцами — к примеру, они могут присмотреть за собакой у входа на участок, пока избиратель будет голосовать. Кроме того, они помогают с маленькими детьми, если это необходимо, — отметила Елена Томчук.

Напомним, что голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет проходить по 1 июля включительно. Как отметила председатель краевого совета Приморского регионального отделения Союза женщин России Зинаида Иовкова, поправки призваны сделать основной закон страны более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.

— Мы всей семьей сходили и проголосовали за поправки в минувшее воскресенье. День у всех был свободный, погода хорошая, поэтому решили не дожидаться первого июля, — рассказала Зинаида Иовкова. — Волонтеры нас встретили прямо на входе, выдали защитные средства и показали, куда пройти. Вопросов у нас к ним никаких не возникло, поэтому к помощи добровольцев мы не стали прибегать, но хотелось бы отметить их приветливость и доброжелательность — приятно, когда тебя на участке встречают с участием и создают хорошее настроение.

Все избирательные участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Голосование проходит бесконтактным способом. Все помещения регулярно дезинфицируют и проветривают. Более того, как отметил заместитель директора краевого государственного учреждения по пожарной безопасности ГО ЧС Дмитрий Свитайло, заходя на избирательный участок, человек проходит по коврику, обработанному спецсредством.

— Основная задача наша — это обработать половое покрытие, подходы к объекту и прилегающую территорию. Основная задача на этой территории на сегодняшний день — это убить всю, так сказать, патогенную вредную флору. При необходимости эта процедура будет повторена, — уточнил Дмитрий Свитайло.

Процесс голосования проходит не только на избирательных участках, но и на предприятиях Приморья, работники которых выразили желание досрочно провести плебисцит, без отрыва от производства. С этой целью, как уточнил профсоюзный лидер 322-м авиаремонтного завода (село Воздвиженка) Максим Жилкин, профактив обратился в крайизбирком с просьбой прислать на предприятие сотрудников районного избиркома с бюллетенями и портативной урной для голосования.

— Участок у нас открыли прямо на территории предприятия. На сегодняшний день свое мнение выразили уже более 170 работников завода, это почти половина численности штата, — отметил Максим Жилкин. — Я тоже проголосовал одним из первых, еще 25 июня. Считаю это своим гражданским долгом.

Накануне старта процесса голосования приморские профсоюзы провели в онлайн-формате дискуссию среди активистов по вопросу о новых поправках в Конституцию. На вопросы коллег ответил депутат Госдумы Виктор Пинский.

— Поправки многое меняют в управлении страной. Добавляются полномочия Федеральному собранию. Большой антикоррупционный блок. Усиливается роль общественных организаций, социальное партнерство становится законом. Это историческое событие, — отметил парламентарий. — Конституция — сегодня самая популярная тема для обсуждений. Люди активно включены. Видно, что равнодушных нет. Мнения полярны до сих пор. И это самый верный признак демократичности мышления в стране. Меня это радует. Но главное, что все идут голосовать.

Отметим, что по всем возникающим вопросам, связанным с Общероссийским голосованием по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, можно обращаться в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии по телефону: 8-800-200-00-20, с 9.00 до 18.00 часов.

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