Приморцы благодарны «Волонтерам Конституции» за помощь на избирательных участках

Posted 29 июня 2020, 04:06
Published 29 июня 2020, 04:06
Modified 1 сентября 2022, 04:04
Updated 1 сентября 2022, 04:04
Как уточнила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук, все добровольные помощники заранее прошли соответствующее обучение, поэтому способны дать компетентный ответ и предоставить самую полную и достоверную информацию.
— Волонтеры помогают людям старшего возраста, маломобильным гражданам, тем, кто пришел с домашними питомцами — к примеру, они могут присмотреть за собакой у входа на участок, пока избиратель будет голосовать. Кроме того, они помогают с маленькими детьми, если это необходимо, — отметила Елена Томчук.
Напомним, что голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет проходить по 1 июля включительно. Как отметила председатель краевого совета Приморского регионального отделения Союза женщин России Зинаида Иовкова, поправки призваны сделать основной закон страны более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.
— Мы всей семьей сходили и проголосовали за поправки в минувшее воскресенье. День у всех был свободный, погода хорошая, поэтому решили не дожидаться первого июля, — рассказала Зинаида Иовкова. — Волонтеры нас встретили прямо на входе, выдали защитные средства и показали, куда пройти. Вопросов у нас к ним никаких не возникло, поэтому к помощи добровольцев мы не стали прибегать, но хотелось бы отметить их приветливость и доброжелательность — приятно, когда тебя на участке встречают с участием и создают хорошее настроение.
Все избирательные участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Голосование проходит бесконтактным способом. Все помещения регулярно дезинфицируют и проветривают. Более того, как отметил заместитель директора краевого государственного учреждения по пожарной безопасности ГО ЧС Дмитрий Свитайло, заходя на избирательный участок, человек проходит по коврику, обработанному спецсредством.
— Основная задача наша — это обработать половое покрытие, подходы к объекту и прилегающую территорию. Основная задача на этой территории на сегодняшний день — это убить всю, так сказать, патогенную вредную флору. При необходимости эта процедура будет повторена, — уточнил Дмитрий Свитайло.
Процесс голосования проходит не только на избирательных участках, но и на предприятиях Приморья, работники которых выразили желание досрочно провести плебисцит, без отрыва от производства. С этой целью, как уточнил профсоюзный лидер 322-м авиаремонтного завода (село Воздвиженка) Максим Жилкин, профактив обратился в крайизбирком с просьбой прислать на предприятие сотрудников районного избиркома с бюллетенями и портативной урной для голосования.
— Участок у нас открыли прямо на территории предприятия. На сегодняшний день свое мнение выразили уже более 170 работников завода, это почти половина численности штата, — отметил Максим Жилкин. — Я тоже проголосовал одним из первых, еще 25 июня. Считаю это своим гражданским долгом.
Накануне старта процесса голосования приморские профсоюзы провели в онлайн-формате дискуссию среди активистов по вопросу о новых поправках в Конституцию. На вопросы коллег ответил депутат Госдумы Виктор Пинский.
— Поправки многое меняют в управлении страной. Добавляются полномочия Федеральному собранию. Большой антикоррупционный блок. Усиливается роль общественных организаций, социальное партнерство становится законом. Это историческое событие, — отметил парламентарий. — Конституция — сегодня самая популярная тема для обсуждений. Люди активно включены. Видно, что равнодушных нет. Мнения полярны до сих пор. И это самый верный признак демократичности мышления в стране. Меня это радует. Но главное, что все идут голосовать.
Отметим, что по всем возникающим вопросам, связанным с Общероссийским голосованием по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, можно обращаться в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии по телефону: 8-800-200-00-20, с 9.00 до 18.00 часов.