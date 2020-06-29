Приморцы благодарны «Волонтерам Конституции» за помощь на избирательных участках

— Мы всей семьей сходили и проголосовали за поправки в минувшее воскресенье. День у всех был свободный, погода хорошая, поэтому решили не дожидаться первого июля, — рассказала Зинаида Иовкова. — Волонтеры нас встретили прямо на входе, выдали защитные средства и показали, куда пройти. Вопросов у нас к ним никаких не возникло, поэтому к помощи добровольцев мы не стали прибегать, но хотелось бы отметить их приветливость и доброжелательность — приятно, когда тебя на участке встречают с участием и создают хорошее настроение.