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Posted 30 июня 2020, 04:31

Published 30 июня 2020, 04:31

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Общественники Приморья: сила России в её многонациональности

Общественники Приморья: сила России в её многонациональности

30 июня 2020, 04:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Некоторые известные приморцы поделились своим мнением о поправках в Конституцию. По их мнению, некоторые поправки жизненно необходимы для современных россиян.

Депутат Думы города Владивостока Александр Юртаев рассказал, что считает эту поправку одной из важнейших. Он отметил, что самобытность народов, населяющих территорию России должна строго охраняться государством.

«На сегодняшний день мы обязаны сохранить самобытность народов, сила России в её многонациональности. Этим мы и отличаемся от многих стран, тем, что мы многонациональное государство и это должно быть закреплено», — отметил депутат Думы города Владивостока Александр Юртаев.

Различные общественные деятели Приморья считают, что поправка о поддержке соотечественников в Конституции России необходима и отмечают, что благодаря ей больше не будет таких ситуаций, когда россияне оказываются на чужбине без поддержки.

«Россия это многонациональная страна, которая всегда зиждилась на поддержке всех национальностей в ней проживающих и всех культур. Народы России должны сохранять свои культурные обычаи и особенности и мы, несомненно, должны их в этом поддерживать», — отметил заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, почётный доктор Дальневосточного федерального университета Владимир Курилов.

После принятия поправок, в статье 69 будет сказано, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Здесь же подчеркивается, что РФ оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

Напомним, голосование по принятию поправок во всей России пройдёт первого июля. Президент России Владимир Путин объявил этот день национальным выходным. Изначально голосование должно было состояться двадцать второго апреля, но из-за пандемии коронавируса, выборы пришлось перенести на более поздний срок. Голосование продлится семь дней. Первый день голосования стартовал двадцать пятого июня.

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