Общественники Приморья: сила России в её многонациональности

«Россия это многонациональная страна, которая всегда зиждилась на поддержке всех национальностей в ней проживающих и всех культур. Народы России должны сохранять свои культурные обычаи и особенности и мы, несомненно, должны их в этом поддерживать», — отметил заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, почётный доктор Дальневосточного федерального университета Владимир Курилов.