Приморцев предупреждают об опасности на пляжах

Posted 30 июня 2020, 02:45
Published 30 июня 2020, 02:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Самое важное — помнить о контроле и наблюдении за поведением детей у воды, ни в коем случае не отпускать малышей в море без присмотра.
Часто гибелью заканчиваются купания в местах, не оборудованных для этого — особенно на диких и безлюдных пляжах. Еще одной важной точкой опасности становится алкоголь, особенно плавание в пьяном состоянии.
Несмотря на то, что спасатели регулярно предупреждают приморцев и напоминают о правилах безопасности, трагедии на воде происходят каждый год — чаще всего из-за нарушений указанных выше пунктов.
Сотрудники МЧС призывают приморцев также выполнять ряд важных правил — не заплывать за буйки, не подплывать к моторным лодкам и катерам, не плавать на досках, бревнах и других импровизированных «плавсредствах». Также опасно прыгать в воду в незнакомых местах.
Кроме того, категорически запрещается заходить в воду во время сильных волн, тем более шторма.
«Не допускайте детей одних к воде, ведь зачастую обычная детская шалость может обернуться огромным горем для родителей», — добавляют в ведомстве.
Самым опасным пунктом остается купание в нетрезвом состояние. Оно способно спровоцировать потерю чувства реальности и дезорганизовать человека.