Приморцев предупреждают об опасности на пляжах

Сюжет МЧС

Солнечная и теплая погода привлекает на пляжи приморцев — многие любят отдых у моря, а совсем скоро начнется подходящий для этого сезон. В связи с этим краевое МЧС выпустило памятку о том, как организовать свой отдых с максимальной безопасностью для жизни и здоровья.

Самое важное — помнить о контроле и наблюдении за поведением детей у воды, ни в коем случае не отпускать малышей в море без присмотра. Часто гибелью заканчиваются купания в местах, не оборудованных для этого — особенно на диких и безлюдных пляжах. Еще одной важной точкой опасности становится алкоголь, особенно плавание в пьяном состоянии. Несмотря на то, что спасатели регулярно предупреждают приморцев и напоминают о правилах безопасности, трагедии на воде происходят каждый год — чаще всего из-за нарушений указанных выше пунктов. Сотрудники МЧС призывают приморцев также выполнять ряд важных правил — не заплывать за буйки, не подплывать к моторным лодкам и катерам, не плавать на досках, бревнах и других импровизированных «плавсредствах». Также опасно прыгать в воду в незнакомых местах. Кроме того, категорически запрещается заходить в воду во время сильных волн, тем более шторма. «Не допускайте детей одних к воде, ведь зачастую обычная детская шалость может обернуться огромным горем для родителей», — добавляют в ведомстве. Самым опасным пунктом остается купание в нетрезвом состояние. Оно способно спровоцировать потерю чувства реальности и дезорганизовать человека. Материалы по теме В Приморье пропал мужчина, работают спасатели Ночная рыбалка не задалась: Росгвардейцы спасли рыбаков возле острова Русский Лопнула лодка: спасатели сняли с буя приморского рыбака