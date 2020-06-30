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Posted 30 июня 2020, 02:45

Published 30 июня 2020, 02:45

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморцев предупреждают об опасности на пляжах

Приморцев предупреждают об опасности на пляжах

30 июня 2020, 02:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
МЧС
Солнечная и теплая погода привлекает на пляжи приморцев — многие любят отдых у моря, а совсем скоро начнется подходящий для этого сезон. В связи с этим краевое МЧС выпустило памятку о том, как организовать свой отдых с максимальной безопасностью для жизни и здоровья.

Самое важное — помнить о контроле и наблюдении за поведением детей у воды, ни в коем случае не отпускать малышей в море без присмотра.

Часто гибелью заканчиваются купания в местах, не оборудованных для этого — особенно на диких и безлюдных пляжах. Еще одной важной точкой опасности становится алкоголь, особенно плавание в пьяном состоянии.

Несмотря на то, что спасатели регулярно предупреждают приморцев и напоминают о правилах безопасности, трагедии на воде происходят каждый год — чаще всего из-за нарушений указанных выше пунктов.

Сотрудники МЧС призывают приморцев также выполнять ряд важных правил — не заплывать за буйки, не подплывать к моторным лодкам и катерам, не плавать на досках, бревнах и других импровизированных «плавсредствах». Также опасно прыгать в воду в незнакомых местах.

Кроме того, категорически запрещается заходить в воду во время сильных волн, тем более шторма.

«Не допускайте детей одних к воде, ведь зачастую обычная детская шалость может обернуться огромным горем для родителей», — добавляют в ведомстве.

Самым опасным пунктом остается купание в нетрезвом состояние. Оно способно спровоцировать потерю чувства реальности и дезорганизовать человека.

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#Новости#Общество#МЧС
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