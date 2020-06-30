Путин снова обратится к жителям России

Posted 30 июня 2020, 09:41
Published 30 июня 2020, 09:41
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление российского лидера запланировано на вторник, 30 июня. Предполагается, что президент обратится к жителям страны после 14 часов по московскому времени в преддверии основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию России.
Напомним, для голосования была выделена целая неделя — с 25 июня по 1 июля. Такое решение было принято в связи с необходимостью уменьшить плотность потока избирателей во избежание распространения коронавирусной инфекции. Финальный день голосования – среда, 1 июля – был объявлен общероссийским выходным.
В голосовании принимают активное участие и жители Приморского края. Так, по состоянию на 30 июня больше трети жителей региона уже сделали свой выбор.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что после голосования по конституционным поправкам состоится полноформатная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Точная дата и время её проведения будут сообщены дополнительно.