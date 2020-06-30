Путин снова обратится к жителям России

Напомним, для голосования была выделена целая неделя — с 25 июня по 1 июля. Такое решение было принято в связи с необходимостью уменьшить плотность потока избирателей во избежание распространения коронавирусной инфекции. Финальный день голосования – среда, 1 июля – был объявлен общероссийским выходным.