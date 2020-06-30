В Чите продолжается масштабная реконструкция магистрального трубопровода теплосети

Проект направлен на увеличение пропускной способности существующей тепловой магистрали, а также повышение надёжности теплоснабжения и улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей в Чите. Трубопровод был проложен в 1983 году, а к моменту реконструкции имел значительный физический износ. По нормативу ресурс эксплуатации тепловой сети составляет 25 лет, и на улице Бабушкина он уже был значительно превышен. На этом участке тепловой сети наблюдались сверхнормативные гидравлические потери, труба диаметром 800 миллиметров несла предельные нагрузки. При реконструкции 652 метра старого трубопровода заменят на трубы большего диаметра — 1000 миллиметров. На сегодняшний день выполнен монтаж 1100 метров трубопровода, смонтировано 2346 метров верхних и нижних лотков. В районе улиц Журавлёва и Бутина обновлённый трубопровод уже засыпали грунтом, далее его уплотнят, а асфальт восстановят. В работах задействованы 57 специалистов и 15 единиц техники.