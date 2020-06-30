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Posted 30 июня 2020, 03:40

Published 30 июня 2020, 03:40

Modified 1 сентября 2022, 04:05

Updated 1 сентября 2022, 04:05

В Чите продолжается масштабная реконструкция магистрального трубопровода теплосети

30 июня 2020, 03:40
Сюжет
Теплоснабжение
ПАО «ТГК-14» в этом году планирует завершить один из самых масштабных инвестиционных проектов — реконструкцию магистрального трубопровода тепловой сети на улице Бабушкина в Чите. Работы поэтапно ведутся с 2015 года и только в межотопительный период. К середине августа реконструкция должна завершиться.

Проект направлен на увеличение пропускной способности существующей тепловой магистрали, а также повышение надёжности теплоснабжения и улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей в Чите. Трубопровод был проложен в 1983 году, а к моменту реконструкции имел значительный физический износ. По нормативу ресурс эксплуатации тепловой сети составляет 25 лет, и на улице Бабушкина он уже был значительно превышен. На этом участке тепловой сети наблюдались сверхнормативные гидравлические потери, труба диаметром 800 миллиметров несла предельные нагрузки. При реконструкции 652 метра старого трубопровода заменят на трубы большего диаметра — 1000 миллиметров. На сегодняшний день выполнен монтаж 1100 метров трубопровода, смонтировано 2346 метров верхних и нижних лотков. В районе улиц Журавлёва и Бутина обновлённый трубопровод уже засыпали грунтом, далее его уплотнят, а асфальт восстановят. В работах задействованы 57 специалистов и 15 единиц техники.

В ночь с 27 на 28 июня специалисты подрядной организации ООО «ПСК-27» произвели замену участка сети на перекрестке улиц Бабушкина и Бутина. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, работы проводились в ночное время.

Сейчас подрядчики работают на улице Бабушкина от её пересечения с улицей Курнатовского и до улицы Горького.

Необходимость поэтапной реконструкции магистрального трубопровода обусловлена не только временем — вести работы можно только в межотопительный период — но и ограниченным источником финансирования капиталоёмкого проекта. Для комфорта жителей ближайших домов энергетики ПАО «ТГК-14» смонтировали временные трубопроводы и подключили потребителей по временной схеме. Плановые ограничения в подаче горячей воды связаны только с летним ремонтом и испытаниями тепловых сетей.

Все границы и сроки ограничения движения, а также отключения горячего водоснабжения у потребителей оперативно отражаются на «Интерактивной карте ЖКХ» — этот сервис ПАО «ТГК-14» весьма популярен у потребителей.

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#Новости#Общество#Реконструкция#Забайкальский край#Энергетика#Теплоснабжение
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