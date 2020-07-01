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Posted 1 июля 2020, 03:02

Published 1 июля 2020, 03:02

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Геннадий Лазарев: государству важно больше внимания уделять поддержке волонтёрства

1 июля 2020, 03:02
Сюжет
Волонтёры
Почётный гражданин Владивостока, депутат ЗСПК, президент ВГУЭС Геннадий Лазарев в ходе сегодняшнего брифинга в правительстве Приморского края подчеркнул, что особенно важными в Конституции являются пункты, касающиеся поддержки волонтёрского движения.

«Голосование по поправкам, вносимым в Конституцию РФ, — действительно важное событие. Нам ничто не мешает реализовывать все поправки, которые появляются в основном законе — и те, которые касаются молодёжи, и те, которые касаются волонтёрства, и многие другие. Конституционное закрепление будет означать государственную поддержку всего того, без чего у государства нет будущего. Сам я проголосовал в университете 25 июня. У нас всё было организовано в соответствии с эпидемиологическими требованиями сегодняшнего дня: маски, антисептики, раздельные вход и выход, — всё, как полагается», — рассказал почётный гражданин Владивостока.

В Приморье работает более трех тысяч НКО, каждая из них является помощником для органов госвласти в решении той или иной проблемы общества. И предложение закрепить меры поддержки волонтёров и некоммерческого сектора в целом на законодательном уровне станет адекватным ответом со стороны государства на помощь со стороны добровольцев.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что свое мнение по поправкам к середине дня 1 июля в Приморье выразили 756 тысяч 222 избирателя. В лидерах по активности на участках являются Спасск-Дальний, Черниговский, Кировский муниципальные районы, Артём, Анучино, Уссурийск — всего 11 ТИК, где явка уже превысила 70%. Еще на 6 ТИКах уже проголосовали 50% от зарегистрированного числа избирателей.

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#Новости#Общество#Голосование#Волонтёры#Конституция
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