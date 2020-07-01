Геннадий Лазарев: государству важно больше внимания уделять поддержке волонтёрства

Posted 1 июля 2020, 03:02
Published 1 июля 2020, 03:02
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
«Голосование по поправкам, вносимым в Конституцию РФ, — действительно важное событие. Нам ничто не мешает реализовывать все поправки, которые появляются в основном законе — и те, которые касаются молодёжи, и те, которые касаются волонтёрства, и многие другие. Конституционное закрепление будет означать государственную поддержку всего того, без чего у государства нет будущего. Сам я проголосовал в университете 25 июня. У нас всё было организовано в соответствии с эпидемиологическими требованиями сегодняшнего дня: маски, антисептики, раздельные вход и выход, — всё, как полагается», — рассказал почётный гражданин Владивостока.
В Приморье работает более трех тысяч НКО, каждая из них является помощником для органов госвласти в решении той или иной проблемы общества. И предложение закрепить меры поддержки волонтёров и некоммерческого сектора в целом на законодательном уровне станет адекватным ответом со стороны государства на помощь со стороны добровольцев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что свое мнение по поправкам к середине дня 1 июля в Приморье выразили 756 тысяч 222 избирателя. В лидерах по активности на участках являются Спасск-Дальний, Черниговский, Кировский муниципальные районы, Артём, Анучино, Уссурийск — всего 11 ТИК, где явка уже превысила 70%. Еще на 6 ТИКах уже проголосовали 50% от зарегистрированного числа избирателей.