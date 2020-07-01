Геннадий Лазарев: государству важно больше внимания уделять поддержке волонтёрства

«Голосование по поправкам, вносимым в Конституцию РФ, — действительно важное событие. Нам ничто не мешает реализовывать все поправки, которые появляются в основном законе — и те, которые касаются молодёжи, и те, которые касаются волонтёрства, и многие другие. Конституционное закрепление будет означать государственную поддержку всего того, без чего у государства нет будущего. Сам я проголосовал в университете 25 июня. У нас всё было организовано в соответствии с эпидемиологическими требованиями сегодняшнего дня: маски, антисептики, раздельные вход и выход, — всё, как полагается», — рассказал почётный гражданин Владивостока.