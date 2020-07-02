Хабаровскому краю не нужны независимые СМИ

41,310 млн. рублей (20%) получила в виде субсидий телекомпания «Губерния» вместе со своим интернет-порталом. Еще 25 млн. рублей «Губерния» получила в виде госконтрактов (обратите внимание — с единственным поставщиком!) — также на производство и трансляцию телевизионных продуктов с оплатой из бюджета Хабаровского края. Учитывая, что телевидение, даже региональное, предусматривает непрерывный рабочий процесс, в каждый из 365 дней 2019 года частная телекомпания с 30%-ным участием правительства Хабаровского края получала 183,6 тыс. рублей. Параллельно телекомпания делала массу коммерческих проектов, но в итоге к середине 2020 года столкнулась с необходимостью «оптимизации» штата и очередными убытками на сумму более 10 млн. рублей (стандартный ежегодный показатель для этой телекомпании).