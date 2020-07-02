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Posted 2 июля 2020, 03:26

Published 2 июля 2020, 03:26

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Хабаровскому краю не нужны независимые СМИ

Хабаровскому краю не нужны независимые СМИ

2 июля 2020, 03:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В бюджете Хабаровского края 2020 года на средства массовой информации запланировано почти 280 млн. рублей. Из них 214,989 млн. рублей — по линии комитета по информационной политике и массовым коммуникациям, 64,066 млн. рублей — по линии аппарата регионального правительства.

Стали ли жители больших городов и самых маленьких северных поселков получать более качественную информацию о том, что происходит на их родине?

Чтобы примерно понять, как нынешние власти в «белом доме» (здании краевого правительства) в Хабаровске распределяют эти деньги, взглянем на пару отчетов, имеющихся в открытом доступе.

Первый документ — отчет комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта РФ и поддержку СМИ на 1 января 2020 года.

Всего за 2019 год на субсидии средствам массовой информации было потрачено 211,030 млн. рублей. 124,394 млн. рублей этой суммы (59%) прошли через Автономную некоммерческую организацию «Центр поддержки социальных инициатив «Открытый регион». Организация была создана еще при Вячеславе Шпорте для облегчения выплаты денег подконтрольным чиновникам медиаресурсам и успешно эксплуатируется пришедшим к власти в 2018 году ставленником ЛДПР Сергеем Фургалом.

41,310 млн. рублей (20%) получила в виде субсидий телекомпания «Губерния» вместе со своим интернет-порталом. Еще 25 млн. рублей «Губерния» получила в виде госконтрактов (обратите внимание — с единственным поставщиком!) — также на производство и трансляцию телевизионных продуктов с оплатой из бюджета Хабаровского края. Учитывая, что телевидение, даже региональное, предусматривает непрерывный рабочий процесс, в каждый из 365 дней 2019 года частная телекомпания с 30%-ным участием правительства Хабаровского края получала 183,6 тыс. рублей. Параллельно телекомпания делала массу коммерческих проектов, но в итоге к середине 2020 года столкнулась с необходимостью «оптимизации» штата и очередными убытками на сумму более 10 млн. рублей (стандартный ежегодный показатель для этой телекомпании).

В этом году телевизионный «рупор ЛДПР» уже успел поживиться на льготных условиях (а иначе подогнанные под ЕДИНСТВЕННЫЙ обязательный краевой телеканал условия торгов назвать трудно) двумя контрактами на общую сумму 23 млн. рублей. Еще 3,7 млн. рублей телеканал совместно со своим интернет-порталом получили 3,7 млн. рублей субсидии. Всего же в феврале, мае и июне комитет по информполитике в Хабаровске распределил между лояльными губернатору СМИ 29,5 млн. рублей.

В число тех, с кем либерал-демократам удобно взаимодействовать, вошли, кроме телеканала «Губерния»:

  • телеканал «СЭТ» (ООО «СЭТ Медиа») 3,767 млн. рублей;
  • одна из старейших в крае газета «Тихоокеанская звезда» 9,770 млн. рублей;
  • местное приложение к «Аргументам и фактам» (ООО «Лидер»), включая интернет-версию 2,668 млн. рублей;
  • газеты издательского дома «Гранд Экспресс» «Хабаровский экспресс» 4,040 млн рублей и «Хабаровский пенсионер» 2,619 млн. рублей;
  • радио «Комсомольская правда» (994,4 тыс. рублей);
  • ИА «Амурмедиа» (ООО «Прима Медиа») 2,12 млн. рублей.

Редакции, выпадающие из общего поля «создания видимости хорошей жизни», не просто остаются без поддержки из региональной казны. «Ботопомойка» и слово с приставкой, означающей испражнения — так теперь предпочитают в Хабаровском крае говорить об «оппозиционерах от СМИ», задающихся вопросами — куда же все-таки движется «протестный регион».

#Хабаровский край#Аналитика
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