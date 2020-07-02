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Posted 2 июля 2020, 07:03

Published 2 июля 2020, 07:03

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Россияне получат от государства ещё по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

2 июля 2020, 07:03
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Дети
Дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка полагается российским семьям с 1 июля. Об этом объявил президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам 23 июня. Получить эту выплату смогут все граждане с детьми, независимо от уровня их доходов.

Новая выплата последует в дополнение к предыдущим аналогичным единовременным выплатам, о которых было объявлено в мае. Семьи с детьми до 16 лет, рождёнными в период с 11 мая 2004 по 30 июня 2020 года могут подавать заявления на выплату до октября. Если ранее родители уже обращались за выплатой и получили её, заново подавать заявление им не придётся — деньги перечислят автоматически. Об этом также упомянул президент во время своего телевизионного выступления накануне парада Победы. Приморцы уже начали получать вторую выплату с 1 июля.

Помимо двух единовременных выплат по 10 тысяч рублей месяц назад государство ввело ежемесячные выплаты на детей до 3 лет в размере 5 тысяч рублей, они выплачиваются в течение трёх месяцев, в качестве меры поддержки периода борьбы с пандемией.

Те, кто ранее не обращался за выплатами, могут подавать заявления до 1 октября 2020 года через портал Госуслуг, Пенсионный фонд или в любом МФЦ. Достаточно одного заявления от семьи, даже если в ней несколько детей — всех их можно указать в предусмотренной форме.

Право на выплату имеют не только кровные родители, но и усыновители, и опекуны. Оно не связано с материнским капиталом, не зависит от наличия работы, пособий и других мер социальной поддержки. Главное условие — чтобы ребёнок и родитель имели гражданство РФ и жили в России.

К 1 июля выплаты уже получили 10,2 миллиона российских семей. Правительство направило на эти цели 146 миллиардов рублей.

Ещё одна социальная выплата на детей до 3 лет предназначена тем семьям, в которых среднедушевой доход не достигает величины прожиточного минимума — в Приморье он сейчас составляет 13189 рублей. При этом сама выплата на ребёнка приблизительно равна половине прожиточного минимума — 7221 рубль. Право на эту выплату возникает у родителей или усыновителей, если их ребёнок родился или был усыновлён в период с 1 апреля2017 года по 30 июня 2020 года. Заявление на выплату может подать любой из родителей или усыновителей.

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#Новости#Общество#Дети
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