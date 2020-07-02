Россияне получат от государства ещё по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Ещё одна социальная выплата на детей до 3 лет предназначена тем семьям, в которых среднедушевой доход не достигает величины прожиточного минимума — в Приморье он сейчас составляет 13189 рублей. При этом сама выплата на ребёнка приблизительно равна половине прожиточного минимума — 7221 рубль. Право на эту выплату возникает у родителей или усыновителей, если их ребёнок родился или был усыновлён в период с 1 апреля2017 года по 30 июня 2020 года. Заявление на выплату может подать любой из родителей или усыновителей.