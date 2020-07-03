В почтовом отделении на Верхнепортовой клиентов обслуживают на первом этаже здания

Posted 3 июля 2020, 04:41
Published 3 июля 2020, 04:41
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Для оказания финансовых и почтовых услуг в клиентском зале будут работать восемь операционных окон. Здесь установлена электронная очередь, которая позволяет перенаправлять клиентские потоки и перераспределять нагрузку на операторов максимально эффективно. Клиентский зал оснащен кондиционерами, что особо актуально в летнее время года, оборудован креслами для посетителей, столами для заполнения бланков и просмотра корреспонденции.
В отделении, как и ранее, будут доступны востребованные банковские услуги, среди которых снятие наличных с карты через банкомат, оформление вклада и заявки на кредит в выделенном окне «Почта Банка». Кроме этого, в зале будут представлены социально значимые розничные товары и газетно-журнальная продукция.
«Благодаря проведенным изменениям улучшились условия для обслуживания клиентов и для работы сотрудников», — отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.
Выделенные зоны Центра выдачи и приёма посылок продолжат работу без изменений — на первом этаже здания Почты России.
Сохранится семидневный режим работы отделения. Кроме этого, Почта России предоставила возможность предварительной записи обслуживания: удобное время для посещения можно выбрать через мобильное приложение Почты России или на сайте компании. Ожидается, что это сократит время обслуживания в пять раз.