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Posted 3 июля 2020, 04:41

Published 3 июля 2020, 04:41

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В почтовом отделении на Верхнепортовой клиентов обслуживают на первом этаже здания

В почтовом отделении на Верхнепортовой клиентов обслуживают на первом этаже здания

3 июля 2020, 04:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Со 2 июля 2020 года в почтовом отделении 690090 (ул. Верхнепортовая, дом 2) предоставление всех видов услуг организовано на первом этаже здания.

Для оказания финансовых и почтовых услуг в клиентском зале будут работать восемь операционных окон. Здесь установлена электронная очередь, которая позволяет перенаправлять клиентские потоки и перераспределять нагрузку на операторов максимально эффективно. Клиентский зал оснащен кондиционерами, что особо актуально в летнее время года, оборудован креслами для посетителей, столами для заполнения бланков и просмотра корреспонденции.

В отделении, как и ранее, будут доступны востребованные банковские услуги, среди которых снятие наличных с карты через банкомат, оформление вклада и заявки на кредит в выделенном окне «Почта Банка». Кроме этого, в зале будут представлены социально значимые розничные товары и газетно-журнальная продукция.

«Благодаря проведенным изменениям улучшились условия для обслуживания клиентов и для работы сотрудников», — отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Выделенные зоны Центра выдачи и приёма посылок продолжат работу без изменений — на первом этаже здания Почты России.

Сохранится семидневный режим работы отделения. Кроме этого, Почта России предоставила возможность предварительной записи обслуживания: удобное время для посещения можно выбрать через мобильное приложение Почты России или на сайте компании. Ожидается, что это сократит время обслуживания в пять раз.

#Новости#Общество#Почта России
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