В почтовом отделении на Верхнепортовой клиентов обслуживают на первом этаже здания

Для оказания финансовых и почтовых услуг в клиентском зале будут работать восемь операционных окон. Здесь установлена электронная очередь, которая позволяет перенаправлять клиентские потоки и перераспределять нагрузку на операторов максимально эффективно. Клиентский зал оснащен кондиционерами, что особо актуально в летнее время года, оборудован креслами для посетителей, столами для заполнения бланков и просмотра корреспонденции.