vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июля 2020, 00:32

Published 4 июля 2020, 00:32

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

Приморская клубничка: Роспотребнадзор раскрыл секрет выбора самой сладкой ягоды

4 июля 2020, 00:32
Сюжет
Роспотребнадзор
На участках жителей края сейчас массово начала расти клубника. Вкусная ягода – любимица детей и взрослых. Но, к сожалению, не у всех есть возможность собрать с грядки клубнику, поэтому приходится ее приобретать на базарах и ярмарках.

Специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю составили памятку, в которой собраны советы по выбору самой вкусной ягоды на прилавке.

Как заявили в ведомстве, качественные ягоды обладают следующими свойствами:

- Ягоды сухие, без признаков гниения

- Цвет однородный, насыщенный.

- Листики «чашечки», обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания.

- Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений.

- Аромат насыщенный, ягодный.

А вот от покупки каких ягод стоит воздержаться:

- Ягоды влажные, на поверхности есть пятна.

- Отсутствует аромат.

- Мягкие ягоды, которые уже скорее всего начали портиться.

- Листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо отсутствуют. Такой симптом характерен для тех ягод, которые собраны неправильно.

- Окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый – это значит, что клубника не до конца созрела.

Еще один секрет, благодаря которому можно определить сладкая клубника или нет заключается в ее черенке. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

Чтобы не испортить себе день после употребления ягоды – ее важно тщательно помыть. Плоды спелой клубники в большинстве случаев, бывают загрязнены землей. Употребление немытых, или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями и паразитами.

При этом многие совершают ошибку в мытье. Важно мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением и не удалять зеленые хвостики. Так срок хранения будет значительно увеличен.

Материалы по теме
Ярмарка в столице Дальнего Востока: ягода дороже рыбыОколо половины жителей России собирают в лесу ягоды и грибыДиетолог рассказал, как правильно употреблять в пищу ягоды
#Новости#Общество#Роспотребнадзор#Клубника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика