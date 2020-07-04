Приморская клубничка: Роспотребнадзор раскрыл секрет выбора самой сладкой ягоды

Еще один секрет, благодаря которому можно определить сладкая клубника или нет заключается в ее черенке. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.