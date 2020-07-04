Приморская клубничка: Роспотребнадзор раскрыл секрет выбора самой сладкой ягоды

Posted 4 июля 2020, 00:32
Published 4 июля 2020, 00:32
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю составили памятку, в которой собраны советы по выбору самой вкусной ягоды на прилавке.
Как заявили в ведомстве, качественные ягоды обладают следующими свойствами:
- Ягоды сухие, без признаков гниения
- Цвет однородный, насыщенный.
- Листики «чашечки», обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания.
- Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений.
- Аромат насыщенный, ягодный.
А вот от покупки каких ягод стоит воздержаться:
- Ягоды влажные, на поверхности есть пятна.
- Отсутствует аромат.
- Мягкие ягоды, которые уже скорее всего начали портиться.
- Листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо отсутствуют. Такой симптом характерен для тех ягод, которые собраны неправильно.
- Окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый – это значит, что клубника не до конца созрела.
Еще один секрет, благодаря которому можно определить сладкая клубника или нет заключается в ее черенке. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.
Чтобы не испортить себе день после употребления ягоды – ее важно тщательно помыть. Плоды спелой клубники в большинстве случаев, бывают загрязнены землей. Употребление немытых, или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями и паразитами.
При этом многие совершают ошибку в мытье. Важно мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением и не удалять зеленые хвостики. Так срок хранения будет значительно увеличен.