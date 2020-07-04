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Posted 4 июля 2020, 01:49

Published 4 июля 2020, 01:49

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Ребенок

Ребенок из Приморья чуть не лишил своего отца автомобиля и заставил его найти работу

4 июля 2020, 01:49
Фото: Медиахолдинг1Mi. Ребенок
Житель Ольгинского района Приморского края не хотел выплачивать алименты своему несовершеннолетнему сыну. Из-за халатного отношения к ребенку он чуть не лишился автомобиля. Но судебные приставы смогли вразумить мужчину.

Так, в отделении судебных приставов по Ольгинскому району края находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с мужчины на содержание маленького сына. По производству житель края должен был ежемесячно отчислять своему ребенку по 25% со всего своего дохода. Однако этого он не делал.

Более того, мужчина являлся безработным и даже не совершал никаких попыток устроиться на какое-либо предприятие, чтобы выплачивать алименты. Из-за этого судебный пристав-исполнитель составил на неплательщика протокол и выписал постановление, которое запрещает ему пользоваться и совершать какие-либо действия со стареньким ISUZU ЕLF.

Когда неплательщик алиментов все же понял, что с ним не шутят и автомобилем он не может пользоваться, то предпринял попытки устроиться на работу. Через некоторое время у него это получилось, и он самостоятельно вышел на судебных приставов, чтобы сообщить о своем официальном трудоустройстве. Сейчас новый работодатель будет взыскивать с заработной платы по 25 процентов.

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#Новости#Общество#Приставы#Судебные приставы#Ребенок
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