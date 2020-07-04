Ребенок из Приморья чуть не лишил своего отца автомобиля и заставил его найти работу

Когда неплательщик алиментов все же понял, что с ним не шутят и автомобилем он не может пользоваться, то предпринял попытки устроиться на работу. Через некоторое время у него это получилось, и он самостоятельно вышел на судебных приставов, чтобы сообщить о своем официальном трудоустройстве. Сейчас новый работодатель будет взыскивать с заработной платы по 25 процентов.