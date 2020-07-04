Ребенок из Приморья чуть не лишил своего отца автомобиля и заставил его найти работу

Posted 4 июля 2020, 01:49
Published 4 июля 2020, 01:49
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Так, в отделении судебных приставов по Ольгинскому району края находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с мужчины на содержание маленького сына. По производству житель края должен был ежемесячно отчислять своему ребенку по 25% со всего своего дохода. Однако этого он не делал.
Более того, мужчина являлся безработным и даже не совершал никаких попыток устроиться на какое-либо предприятие, чтобы выплачивать алименты. Из-за этого судебный пристав-исполнитель составил на неплательщика протокол и выписал постановление, которое запрещает ему пользоваться и совершать какие-либо действия со стареньким ISUZU ЕLF.
Когда неплательщик алиментов все же понял, что с ним не шутят и автомобилем он не может пользоваться, то предпринял попытки устроиться на работу. Через некоторое время у него это получилось, и он самостоятельно вышел на судебных приставов, чтобы сообщить о своем официальном трудоустройстве. Сейчас новый работодатель будет взыскивать с заработной платы по 25 процентов.