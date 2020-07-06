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Posted 6 июля 2020, 07:11

Published 6 июля 2020, 07:11

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Открыта вакансия: 500 тысяч в месяц готовы платить специалисту во Владивостоке

Открыта вакансия: 500 тысяч в месяц готовы платить специалисту во Владивостоке

6 июля 2020, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Владивосток попал в список городов, где кандидатам предлагают должности с достаточно солидным обещанным доходом. На одной из вакансий будущему специалисту предлагается зарплата до полумиллиона рублей.

Информацию опубликовал сервис Superjob. Самой высокооплачиваемой вакансией июля, согласно исследованию, стало место исполнительного директора одной из компаний. Будущему специалисту предлагают от 200 до 500 тысяч рублей в месяц.

Чуть менее «денежные», но довольно высоко оплачиваемые места подготовлены для программиста 1С — там обещают платить 170 тысяч рублей в месяц. От 150 до 250 тысяч сможет получать руководитель отдела продаж в приморской столице. Закрывает топ рейтинга во Владивостоке вакансия бухгалтера — на ней предлагается зарплата от 90 тысяч.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из всех представленных на приморском рынке труда вакансий только 1% с зарплатой более 100 тысяч рублей. Это вакансии сферы услуг, бизнеса, строительства, недвижимости, сырьевой добычи.

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#Новости#Экономика#Владивосток#Зарплата
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