Открыта вакансия: 500 тысяч в месяц готовы платить специалисту во Владивостоке

Posted 6 июля 2020, 07:11
Published 6 июля 2020, 07:11
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Информацию опубликовал сервис Superjob. Самой высокооплачиваемой вакансией июля, согласно исследованию, стало место исполнительного директора одной из компаний. Будущему специалисту предлагают от 200 до 500 тысяч рублей в месяц.
Чуть менее «денежные», но довольно высоко оплачиваемые места подготовлены для программиста 1С — там обещают платить 170 тысяч рублей в месяц. От 150 до 250 тысяч сможет получать руководитель отдела продаж в приморской столице. Закрывает топ рейтинга во Владивостоке вакансия бухгалтера — на ней предлагается зарплата от 90 тысяч.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из всех представленных на приморском рынке труда вакансий только 1% с зарплатой более 100 тысяч рублей. Это вакансии сферы услуг, бизнеса, строительства, недвижимости, сырьевой добычи.