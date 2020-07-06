Открыта вакансия: 500 тысяч в месяц готовы платить специалисту во Владивостоке

Чуть менее «денежные», но довольно высоко оплачиваемые места подготовлены для программиста 1С — там обещают платить 170 тысяч рублей в месяц. От 150 до 250 тысяч сможет получать руководитель отдела продаж в приморской столице. Закрывает топ рейтинга во Владивостоке вакансия бухгалтера — на ней предлагается зарплата от 90 тысяч.