Запасайтесь водой и терпением: массовые отключения пройдут во Владивостоке

Posted 6 июля 2020, 09:34
Published 6 июля 2020, 09:34
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации на официальном сайте «Приморского водоканала», в ближайшую среду, 8 июля, без холодной воды останутся десятки домов в Советском районе Владивостока. Отключения начнутся в 3 часа ночи. Вода вернётся в краны потребителей лишь поздно вечером, в 23:45.
Запасаться тазами и вёдрами с водой придётся жителям домов по улицам Волгоградская, 3-21, 21/1, 12-30. Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31. Гамарника, 5-23. Героев Варяга, 2-10, 7, 11. Днепровская, 19, 98-В. Днепропетровская, 15-57, 16-38. Иртышская, 18, 26, 26а, 26б, 28а, 30, 30-а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40-а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50. Иртышский пер. 5, 11. Карбышева. Корнилова, 15-23. Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11. Кутузова, 10. Металлургическая, 1-27. Мичуринская, 3-23, 23а, 4. Невская, 33. Постышева, 33-49, 36-42. Русская, 41, 41в. Тухачевского. Ульяновская, 2-12/3, 7. Уссурийский пер., 1. Шошина.
Кроме того, по данным «Примводоканала», отключения в дальневосточной столице ожидаются и на следующей рабочей неделе. Так, во вторник, 14 июля, запастись водой и терпением придётся потребителям в Первомайском районе города. В течение всего рабочего дня воды не будет по адресам: Бакинская, 2/4. Балтовская, 1а-12. Буковая, 15, 18. Гульбиновича, 3, 13. Калинина, 261. Одесская. Черемуховая, 2, 3, 3б, 4, 4а, 5, 6, 12, 14.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 6 по 12 июля часть домов во Владивостоке временно останется без горячего водоснабжения.