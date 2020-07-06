Запасайтесь водой и терпением: массовые отключения пройдут во Владивостоке

Кроме того, по данным «Примводоканала», отключения в дальневосточной столице ожидаются и на следующей рабочей неделе. Так, во вторник, 14 июля, запастись водой и терпением придётся потребителям в Первомайском районе города. В течение всего рабочего дня воды не будет по адресам: Бакинская, 2/4. Балтовская, 1а-12. Буковая, 15, 18. Гульбиновича, 3, 13. Калинина, 261. Одесская. Черемуховая, 2, 3, 3б, 4, 4а, 5, 6, 12, 14.