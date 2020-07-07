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Posted 7 июля 2020, 09:27

Published 7 июля 2020, 09:27

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Домашние аппараты для лечения суставов Алмаг-01: приборы для лечения боли

7 июля 2020, 09:27
Лечение суставов приборами Алмаг-01 и Алмаг Плюс может помочь при боли в коленном суставе при ходьбе. Аппараты для лечения суставов Алмаг можно применять дома самостоятельно.

ДВЕ ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ

Заболевания суставов разнообразны, могут поражать человека любого возраста и пола, однако подход специалистов к их лечению в современных условиях однозначен: терапия – только комплексная.

В нее входят нестероидные противовоспалительные препараты, хондропротекторы, ЛФК и физиотерапия. О последней подробнее, поскольку нередко именно это важное звено выпадает из необходимой цепи противодействия болезни. Причины разные: отсутствие времени для похода на процедуры, непонимание механизма действия физиотерапии и, соответственно, боязнь или неверие в результат.

В основе работы физиотерапевтических домашних аппаратов для лечения суставов АЛМАГ+ и АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД лежит импульсное магнитное поле, один из самых мягких способов физиолечения суставных заболеваний.

Чем отличается Алмаг-01 от Алмаг Плюс

АЛМАГ+ применяется для борьбы с острым болевым синдромом. Обладая уникальным сочетанием режимов: обезболивающего и терапевтического, аппарат способен снять острую боль при ходьбе

уже в первую неделю активного лечения. С помощью комбинации местных нестероидных противовоспалительных средств и лечения суставов прибором АЛМАГ+ можно достичь следующих результатов:

- купирования болевого синдрома;

- снижения количества принимаемых медикаментозных препаратов;

- возвращения к активной жизни.

Классический, проверенный временем аппарат для лечения суставов дома АЛМАГ-01, выпускается более 15 лет и применяется в различных лечебных учреждениях нашей страны и за рубежом. Основной его задачей является значительное продление срока ремиссии.

Аппарат, используемый как компонент комплексного лечения, дает возможность продлить безболевой период более чем на 3 месяца, а также:

- облегчить течение заболевания;

- улучшить функциональный статус суставов;

- снизить лекарственную нагрузку;

- обеспечить хорошую переносимость терапии.

Поскольку оба аппарата портативны и просты в управлении, их рекомендуют для домашнего применения. Пациентам с заболеваниями суставов это нужно, ведь сокращаются не только затраты времени на посещение поликлиники, но снижается и вероятность болевых ощущений, которые могут усиливаться при ходьбе.

Таким образом, действуя по назначенной специалистами схеме лечения боли в коленном суставе при ходьбе, помогая лекарственным средствам полноценно достигать очага патологии, можно добиваться и снятия острого болевого синдрома, и по-настоящему длительной ремиссии.

АЛМАГ+ и АЛМАГ-01.

Причина, чтобы лечиться

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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