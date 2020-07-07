Домашние аппараты для лечения суставов Алмаг-01: приборы для лечения боли

Поскольку оба аппарата портативны и просты в управлении, их рекомендуют для домашнего применения. Пациентам с заболеваниями суставов это нужно, ведь сокращаются не только затраты времени на посещение поликлиники, но снижается и вероятность болевых ощущений, которые могут усиливаться при ходьбе.