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Posted 7 июля 2020, 05:33

Published 7 июля 2020, 05:33

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

На Дальнем Востоке пройдет перепись амурских тигров

На Дальнем Востоке пройдет перепись амурских тигров

7 июля 2020, 05:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Амурские тигры
Зимой 2021–2022 года на Дальнем Востоке планируется перепись амурских тигров. Об этом рассказал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

На портале «Твой Дальний Восток» Арамилев поделился планами на перепись поголовья крупного хищника. Он рассказал, что такое мероприятие проводится не каждый год — оно довольно дорогое и трудоемкое.

«Тигры в России обитают на площади в 180 квадратных километров. Для переписи привлечено около 2,5 тысячи человек. Каждый из них должен одновременно выйти на маршрут, собрать данные о следах, информацию с фотоловушек, проанализировать и посчитать полученные сведения», — подчеркнул директор центра «Амурский тигр».

Он добавил, что в последний раз такая перепись проводилась в 2014–2015 годах, очередная планируется на зимний сезон 2021–2022 годов.

Кроме того, сотрудники центра ведут и выборочный учёт особей на 20-25% от общего ареала обитания. Такая программа мониторинга в последнее время фиксирует в основном рост или стабильность тигриного поголовья.

Кроме того, Арамилев рассказал, что сегодняшняя решается проблема дефицита кадров в центре. Для этого центр «Амурский тигр» построит жилье для сотрудников.

«Существует кадровый голод. В трех заповедниках: Лазовский, Сихотэ-Алинский и национальный парк „Бикин“ мы сейчас строим жилье. В этом году планируется построить три дома по шесть квартир в каждом для того, чтобы заповедники могли привезти на свою территорию молодых сотрудников», — подчеркнул Арамилев.

Каждая из таких квартир будет иметь площадь в 45 кв.метров и будет использоваться, как служебное жилье для новых или уже действующих работников, которые имеют потребность в жилье. Нехватка квалифицированных кадров, отметил директор центра, составляет около 50%.

«В сельской местности снять жилье не так дорого, однако, часто просто невозможно из-за отсутствия там свободных домов. Поэтому таким строительством мы надеемся постепенно вернуть людей в профессию, в леса. Конечно, Романтиков, которые могли бы оторваться, уехать из города в лес, достаточно мало», — рассказал Арамилев.

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