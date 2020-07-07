На Дальнем Востоке пройдет перепись амурских тигров

«Существует кадровый голод. В трех заповедниках: Лазовский, Сихотэ-Алинский и национальный парк „Бикин“ мы сейчас строим жилье. В этом году планируется построить три дома по шесть квартир в каждом для того, чтобы заповедники могли привезти на свою территорию молодых сотрудников», — подчеркнул Арамилев.