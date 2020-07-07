На Дальнем Востоке пройдет перепись амурских тигров

Posted 7 июля 2020, 05:33
Published 7 июля 2020, 05:33
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На портале «Твой Дальний Восток» Арамилев поделился планами на перепись поголовья крупного хищника. Он рассказал, что такое мероприятие проводится не каждый год — оно довольно дорогое и трудоемкое.
«Тигры в России обитают на площади в 180 квадратных километров. Для переписи привлечено около 2,5 тысячи человек. Каждый из них должен одновременно выйти на маршрут, собрать данные о следах, информацию с фотоловушек, проанализировать и посчитать полученные сведения», — подчеркнул директор центра «Амурский тигр».
Он добавил, что в последний раз такая перепись проводилась в 2014–2015 годах, очередная планируется на зимний сезон 2021–2022 годов.
Кроме того, сотрудники центра ведут и выборочный учёт особей на 20-25% от общего ареала обитания. Такая программа мониторинга в последнее время фиксирует в основном рост или стабильность тигриного поголовья.
Кроме того, Арамилев рассказал, что сегодняшняя решается проблема дефицита кадров в центре. Для этого центр «Амурский тигр» построит жилье для сотрудников.
«Существует кадровый голод. В трех заповедниках: Лазовский, Сихотэ-Алинский и национальный парк „Бикин“ мы сейчас строим жилье. В этом году планируется построить три дома по шесть квартир в каждом для того, чтобы заповедники могли привезти на свою территорию молодых сотрудников», — подчеркнул Арамилев.
Каждая из таких квартир будет иметь площадь в 45 кв.метров и будет использоваться, как служебное жилье для новых или уже действующих работников, которые имеют потребность в жилье. Нехватка квалифицированных кадров, отметил директор центра, составляет около 50%.
«В сельской местности снять жилье не так дорого, однако, часто просто невозможно из-за отсутствия там свободных домов. Поэтому таким строительством мы надеемся постепенно вернуть людей в профессию, в леса. Конечно, Романтиков, которые могли бы оторваться, уехать из города в лес, достаточно мало», — рассказал Арамилев.