В помощь маме: около 9 тысяч приморских семей «разделили» около 686 миллионов рублей

Posted 7 июля 2020, 09:01
Published 7 июля 2020, 09:01
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Российское гражданство и среднедушевой доход, не выше прожиточного минимума — таковы два главных условия для того, чтобы иметь право претендовать на новую меру поддержки. Право на ее получение имеют семьи с детьми от 3 до 7 лет.
Для того, чтобы оформить заявление, необходимо зайти на портал Госулуги или Социальный портал Приморского края. А далее — все необходимые документы запросят сотрудники многофункциональных центров в соответствующих ведомствах: Пенсионном фонде, Фонде социального страхования и так далее.
После того, как новую меру поддержки анонсировал президент страны Владимир Путин, о своем желании ее получить в крае заявили порядка 44 тысяч человек. И уже почти половина заявлений обработаны специалистами министерства труда и социального развития.
Однако важно помнить, что рассмотрение заявления занимает до 30 дней. Еще некоторое время требуется для сбора межведомственной информации для назначения выплаты.
Кроме того, продлить сроки может и не точно указанная информация.
«Мы просим родителей оперативно информировать специалистов соцзащиты об изменившихся реквизитах банка, расчетного счета или смене фамилии. Неверные или устаревшие данные влияют на скорость поступления выплаты на счет», — уточняет министр труда и соцразвития Светлана Красицкая.
Уведомить специалистов об изменениях можно через многофункциональные центры, через Социальный портал или по телефону: 8-800-30-22-145.
Реализация новой меры поддержи в крае идет по государственной программе «Социальная поддержка населения Приморского края».