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Posted 7 июля 2020, 09:01

Published 7 июля 2020, 09:01

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В помощь маме: около 9 тысяч приморских семей «разделили» около 686 миллионов рублей

В помощь маме: около 9 тысяч приморских семей «разделили» около 686 миллионов рублей

7 июля 2020, 09:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Около 9 тысяч приморских семей с детьми получили деньги благодаря новой мере поддержке, которую инициировал президент страны Владимир Путин. Всего в крае на пособия было выделено около 686 миллионов рублей.

Российское гражданство и среднедушевой доход, не выше прожиточного минимума — таковы два главных условия для того, чтобы иметь право претендовать на новую меру поддержки. Право на ее получение имеют семьи с детьми от 3 до 7 лет.

Для того, чтобы оформить заявление, необходимо зайти на портал Госулуги или Социальный портал Приморского края. А далее — все необходимые документы запросят сотрудники многофункциональных центров в соответствующих ведомствах: Пенсионном фонде, Фонде социального страхования и так далее.

После того, как новую меру поддержки анонсировал президент страны Владимир Путин, о своем желании ее получить в крае заявили порядка 44 тысяч человек. И уже почти половина заявлений обработаны специалистами министерства труда и социального развития.

Однако важно помнить, что рассмотрение заявления занимает до 30 дней. Еще некоторое время требуется для сбора межведомственной информации для назначения выплаты.

Кроме того, продлить сроки может и не точно указанная информация.

«Мы просим родителей оперативно информировать специалистов соцзащиты об изменившихся реквизитах банка, расчетного счета или смене фамилии. Неверные или устаревшие данные влияют на скорость поступления выплаты на счет», — уточняет министр труда и соцразвития Светлана Красицкая.

Уведомить специалистов об изменениях можно через многофункциональные центры, через Социальный портал или по телефону: 8-800-30-22-145.

Реализация новой меры поддержи в крае идет по государственной программе «Социальная поддержка населения Приморского края».

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#Новости#Общество#Дети#Деньги#Материнство#Поддержка материнства
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