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Posted 6 июля 2020, 23:20

Published 6 июля 2020, 23:20

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В России готовят послабления по продаже алкоголя

В России готовят послабления по продаже алкоголя

6 июля 2020, 23:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Магазинам и кафе в России могут разрешить начать продавать алкоголь в розницу рядом с медицинскими учреждениями — ранее для магазинов и пунктов общепита существовал запрет на подобную торговлю.

Как пишет «Известия», соответствующий законопроект уже готовит Минпромторг. Согласно тексту законопроекта, регионы смогут сами определять те виды медицинской деятельности, процесс которой не будет препятствовать розничной продаже алкоголя в магазинах и кафе, которые расположены на прилегающих территориях.

Отмечается, что примерно к третьему кварталу текущего года инициативу рассмотрят в правительстве. После этого документом займется Госдума. В случае, если законопроект будет принят, регионы получат право самостоятельного решения об ограничениях такого рода, и их возможном смягчении.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко одобрил инициативу по ограничении времени продажи алкоголя до 20:00 и разрешении на реализацию такой продукции в специально отведенных для этого «алкомаркетах».

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#Новости#Экономика#Россия
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