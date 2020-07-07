В России готовят послабления по продаже алкоголя

Posted 6 июля 2020, 23:20
Published 6 июля 2020, 23:20
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как пишет «Известия», соответствующий законопроект уже готовит Минпромторг. Согласно тексту законопроекта, регионы смогут сами определять те виды медицинской деятельности, процесс которой не будет препятствовать розничной продаже алкоголя в магазинах и кафе, которые расположены на прилегающих территориях.
Отмечается, что примерно к третьему кварталу текущего года инициативу рассмотрят в правительстве. После этого документом займется Госдума. В случае, если законопроект будет принят, регионы получат право самостоятельного решения об ограничениях такого рода, и их возможном смягчении.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко одобрил инициативу по ограничении времени продажи алкоголя до 20:00 и разрешении на реализацию такой продукции в специально отведенных для этого «алкомаркетах».