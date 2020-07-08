Синий Nissan Note чуть не сгорел дотла на перед низководным мостом в Приморье

В районе 10.00, двигаясь в сторону Владивостока, на оживленной автомобильной трассе загорелся легковой автомобиль «Ниссан ноут». Как только автомобилист понял, что с машиной случилось что-то неладное, он прижался к леерам на крайней правой полосе и выбежал из автомобиля. Благодаря тому, что водитель с собой возил рабочий огнетушитель, а не муляж, как это делают многие владельцы авто, чтобы просто пройти техосмотр, ему удалось потушить очаг возгорания.