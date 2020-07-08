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Posted 8 июля 2020, 01:02

Published 8 июля 2020, 01:02

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Синий Nissan Note чуть не сгорел дотла на перед низководным мостом в Приморье

8 июля 2020, 01:02
Сюжет
Пожар
Солнечное утро 8 июля у водителя синего автомобиля «Ниссан ноут» не задалось. При со стороны поселка Соловей-Ключ, перед низководным мостом через Де-Фриз машина загорелась. К счастью, нашлись неравнодушные водители, которые помогли попавшему в беду автомобилисту.

В районе 10.00, двигаясь в сторону Владивостока, на оживленной автомобильной трассе загорелся легковой автомобиль «Ниссан ноут». Как только автомобилист понял, что с машиной случилось что-то неладное, он прижался к леерам на крайней правой полосе и выбежал из автомобиля. Благодаря тому, что водитель с собой возил рабочий огнетушитель, а не муляж, как это делают многие владельцы авто, чтобы просто пройти техосмотр, ему удалось потушить очаг возгорания.

В этом ему также помогли проезжающие мимо водители, которые не остались равнодушными к чужому горю.

Информация об инциденте сразу же появилась в социальной сети «Инстаграм», где вызвала бурю обсуждений. Многие возмущались тому, что большая часть проезжающих мимо автомобилистов просто снимала на камеру происходящее и даже не пыталась помочь.

«Сам лично выбежал и отдал огнетушитель. Много проезжали и тупо снимали», - прокомментировал видео пользователь mr.stason.

«Эдик на VOLVO – молодец! Не проехал мимо», - написал pahakep5.

#Новости#Общество#Пожар#Автомобиль#Пожар на дороге
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