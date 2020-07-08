Синий Nissan Note чуть не сгорел дотла на перед низководным мостом в Приморье

Posted 8 июля 2020, 01:02
Published 8 июля 2020, 01:02
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В районе 10.00, двигаясь в сторону Владивостока, на оживленной автомобильной трассе загорелся легковой автомобиль «Ниссан ноут». Как только автомобилист понял, что с машиной случилось что-то неладное, он прижался к леерам на крайней правой полосе и выбежал из автомобиля. Благодаря тому, что водитель с собой возил рабочий огнетушитель, а не муляж, как это делают многие владельцы авто, чтобы просто пройти техосмотр, ему удалось потушить очаг возгорания.
В этом ему также помогли проезжающие мимо водители, которые не остались равнодушными к чужому горю.
Информация об инциденте сразу же появилась в социальной сети «Инстаграм», где вызвала бурю обсуждений. Многие возмущались тому, что большая часть проезжающих мимо автомобилистов просто снимала на камеру происходящее и даже не пыталась помочь.
«Сам лично выбежал и отдал огнетушитель. Много проезжали и тупо снимали», - прокомментировал видео пользователь mr.stason.
«Эдик на VOLVO – молодец! Не проехал мимо», - написал pahakep5.