В Тыве сурки и верблюды могли заразиться чумой

Posted 8 июля 2020, 14:31
Published 8 июля 2020, 14:31
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Блохи, живущие в шерсти грызунов и верблюдов, переносят бубонную чуму. Человек может заразиться во время снятия и обработки шкуры больных животных, а также от укуса насекомого. Власти региона порекомендовали жителям пользоваться средствами от насекомых. Об этом пишут «Новые известия».
Ранее стало известно, что 15-летний житель Монголии заразился бубонной чумой после того, как съел мясо сурка. Также чума была диагностирована еще у одного монгола и жителя Внутренней Монголии, расположенной на севере Китая. В Роспотребнадзоре заявили, что следят за распространением заболевания в этих государствах.