В Тыве сурки и верблюды могли заразиться чумой

Ранее стало известно, что 15-летний житель Монголии заразился бубонной чумой после того, как съел мясо сурка. Также чума была диагностирована еще у одного монгола и жителя Внутренней Монголии, расположенной на севере Китая. В Роспотребнадзоре заявили, что следят за распространением заболевания в этих государствах.