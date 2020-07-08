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Posted 8 июля 2020, 14:31

Published 8 июля 2020, 14:31

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

В Тыве сурки и верблюды могли заразиться чумой

8 июля 2020, 14:31
Власти республики Тыва посоветовали людям, живущим на границе с Монголией, временно отказаться от охоты на сурков и верблюдов, а также не есть их мясо, потому что эти животные могут быть заражены бубонной чумой.

Блохи, живущие в шерсти грызунов и верблюдов, переносят бубонную чуму. Человек может заразиться во время снятия и обработки шкуры больных животных, а также от укуса насекомого. Власти региона порекомендовали жителям пользоваться средствами от насекомых. Об этом пишут «Новые известия».

Ранее стало известно, что 15-летний житель Монголии заразился бубонной чумой после того, как съел мясо сурка. Также чума была диагностирована еще у одного монгола и жителя Внутренней Монголии, расположенной на севере Китая. В Роспотребнадзоре заявили, что следят за распространением заболевания в этих государствах.

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