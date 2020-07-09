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Posted 9 июля 2020, 09:19

Published 9 июля 2020, 09:19

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

пожар

Как в 2006-м: во Владивостоке пожарные не смогли подъехать к дому из-за машин

9 июля 2020, 09:19
Фото: Медиахолдинг1Mi. пожар
Страшная трагедия 2006 года могла повториться во Владивостоке минувшей ночью: из-за припаркованных во дворе машин спасателям не удалось подъехать на пожарной машине к месту возгорания. Только благодаря профессионализму пожарных всё закончилось хорошо.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, пожар произошёл поздно вечером в среду, 8 июля, в квартире дома № 13 по улице Кирова во Владивостоке.

Экстренный вызов спасателям поступил в 22:48 по местному времени. Однако прибыв в считанные минуты на место происшествия, пожарные столкнулись с неожиданной проблемой: проезд к дому был заставлен припаркованными автомобилями. Машина экстренной службы не смогла проехать во двор, и спасатели были вынуждены идти пешком до места пожара.

К этому времени в квартире уже горели кухонный гарнитур, потолок, холодильник и домашние вещи. Несмотря на сложнейшую ситуацию, отважные мужчины стали тушить пожар подручными средствами. Уже в 23:07 огонь был локализован, а в 23:21 – полностью ликвидирован.

Общая площадь горения составила 12 квадратных метров. Пострадавших нет. В борьбе с пламенем принимали участие 13 сотрудников МЧС.

Похоже, что трагедия, произошедшая в 2006 году, так ничему и не научила приморцев. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 14 лет назад 16 января произошёл сильный пожар в здании «Примстройниипроекта» во Владивостоке. Тогда погибли девять сотрудниц Сбербанка. Пожарные долго не могли подъехать к горящему зданию из-за припаркованных автомобилей. Очевидцам пришлось в прямом смысле слова переносить машины на руках, освобождая проезд пожарным.

Приморские спасатели обращаются к водителям края и призывают парковать машины только в специально отведённых для этого местах, прижимаясь как можно ближе к бордюрам. В самом крайнем случае необходимо оставить на лобовом стекле авто номер мобильного телефона, чтобы при возникновении экстренной ситуации можно было оперативно связаться с водителем.

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