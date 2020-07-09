Как в 2006-м: во Владивостоке пожарные не смогли подъехать к дому из-за машин

Похоже, что трагедия, произошедшая в 2006 году, так ничему и не научила приморцев. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 14 лет назад 16 января произошёл сильный пожар в здании «Примстройниипроекта» во Владивостоке. Тогда погибли девять сотрудниц Сбербанка. Пожарные долго не могли подъехать к горящему зданию из-за припаркованных автомобилей. Очевидцам пришлось в прямом смысле слова переносить машины на руках, освобождая проезд пожарным.