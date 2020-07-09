Первое сентября в России пройдет в новом формате

Posted 9 июля 2020, 05:07
Published 9 июля 2020, 05:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как пишет ТАСС, министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о том, что традиционное «Первое сентября» в России все-таки состоится. Он заявил, что существует большая надежда на то, что новый учебный год школьники начнут в обычном, очном формате.
При этом массовое мероприятие пройдет в особой форме, с учетом всех требований безопасности по защите от коронавируса.
Глава Минпросвещения добавил, что в ведомстве не намерены отказываться от очного обучения школьников.
Напомним, что Роспотребнадзор рекомендовал до 1 января 2020 года не проводить массовых мероприятий для несовершеннолетних. Связано это, опять же, с профилактическими целями.