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Posted 9 июля 2020, 05:07

Published 9 июля 2020, 05:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Первое сентября в России пройдет в новом формате

Первое сентября в России пройдет в новом формате

9 июля 2020, 05:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В этом году школьные линейки в России пройдут в новом формате — с соблюдением необходимых санитарных мер безопасности для учеников и педагогов.

Как пишет ТАСС, министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о том, что традиционное «Первое сентября» в России все-таки состоится. Он заявил, что существует большая надежда на то, что новый учебный год школьники начнут в обычном, очном формате.

При этом массовое мероприятие пройдет в особой форме, с учетом всех требований безопасности по защите от коронавируса.

Глава Минпросвещения добавил, что в ведомстве не намерены отказываться от очного обучения школьников.

Напомним, что Роспотребнадзор рекомендовал до 1 января 2020 года не проводить массовых мероприятий для несовершеннолетних. Связано это, опять же, с профилактическими целями.

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#Новости#Общество#Россия
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