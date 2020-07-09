Появились подробности задержания главы Приморского океанариума

Posted 9 июля 2020, 05:57
Published 9 июля 2020, 05:57
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В ведомстве указали, что уголовное дело возбуждено по факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере.
Задержан Логинов был 8 июля — в момент получения 2 миллионов рублей в качестве взятки от посредника. Отмечается, что ранее, 30 марта текущего года, глава научного учреждения уже получал аналогичную сумму за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения Приморского океанариума. Силовики задержали Логинова непосредственно в момент повторения преступной сделки.
Кроме того, стало известно о том, что в этом деле есть еще один подозреваемый — посредница, которая передавала взятки от директора предприятия.
«Два миллиона рублей являлись частью ежеквартальной выплаты — это 10% от общей суммы контракта океанариума и подрядчика», — пояснили в приморском СК.
Сейчас уголовное дело продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.