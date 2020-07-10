Гороскоп на 11 июля: Овнам пора заняться спортом, а Близнецам — делами родственников

Posted 10 июля 2020, 07:30
Published 10 июля 2020, 07:30
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Овнам (21.03 — 20.04) сегодня лучше воздержаться от профессиональной деятельности и вплотную заняться собой — своим самочувствием и внешним видом. День подходит для активного отдыха, занятий спортом. Постарайтесь сегодня успеть как можно больше!
Многих Тельцов (21.04. — 20.05) ждёт неожиданная встреча или находка. Удачной окажется покупка бытовых приборов. Встреча со старым другом будет полна воспоминаний о совместных приключениях: запланируйте что-нибудь подобное в ближайшее же свободное время.
Близнецы (21.05 — 21.06) примут активное участие в жизни родственников. Хороший день для совместных поездок на природу или посещения мест культурного досуга. Будьте осторожны в обращении с финансами: возможны неоправданно высокие расходы.
Ракам (22.06 — 22.07) пришла пора проверить свои достижения и определиться с направлением дальнейшего маршрута. Договоры, заключённые в этот день, отличаются повышенной прочностью.
Львы (23.07 — 23.08), вероятнее всего, предпочтут общение со старыми друзьями новым знакомствам. И правильно сделают: сегодня для достижения хорошего самочувствия необходимо наличие гармоничного окружения, ощущения достатка и уюта.
У Дев (24.08 — 23.09) — время укрепления ранее начатого. Наступил подходящий момент для повышения квалификации, обучения, исследований во всех областях. Решаясь на рискованное мероприятие, лучше предварительно заручиться поддержкой близких.
Весам (24.09 — 23.10) не стоит в этот день решать финансовые вопросы — велика вероятность допустить промах. Однако укреплять отношения и дружеские связи — самое время, заодно удастся разрешить застарелые конфликты и недоразумения.
У Скорпионов (24.10 — 22.11) отношения с противоположным полом наполнены эмоциональным напряжением, но приносят много удовольствия. Личное обаяние поможет в достижении задуманного, а терпение позволит закрепить успех.
Стрельцы (23.11 — 21.12) проведут день необычным образом за счёт поездки или встречи. Не бойтесь попробовать себя в новой, непривычной роли: она понравится и вашим близким, и вам самим! Посвятите часть дня творчеству: рукоделию, пению, сочинению стихов.
Некоторые Козероги (22.12 — 20.01) проявят фантастическое упрямство. Будьте выше выяснения отношений с неприятными вам людьми или настраивайтесь на компромисс. Сны сегодня дают новое знание о волнующем предмете.
У Водолеев (21.01 — 20.02) подходящее время для поездок, путешествий, выездов на природу. Возможно, не обойтись без перемен в личной жизни, причем главные изменения должны произойти внутри. Несмотря на трудности, идёт постепенное укрепление связей.
Чувство незащищенности может быть причиной дискомфорта Рыб (21.02 — 20.03). Вы сильнее, чем привыкли о себе думать! Многих ожидают хлопоты в связи с поездками или обустройством на новом месте жительства.