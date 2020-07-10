Гороскоп на 11 июля: Овнам пора заняться спортом, а Близнецам — делами родственников

Овнам (21.03 — 20.04) сегодня лучше воздержаться от профессиональной деятельности и вплотную заняться собой — своим самочувствием и внешним видом. День подходит для активного отдыха, занятий спортом. Постарайтесь сегодня успеть как можно больше!